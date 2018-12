mšv, Novinky

Praha



Prohlídka Invalidovny

V sobotu se uskuteční mimořádně prohlídky Invalidovny, významné kulturní památky barokního architekta Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Budovu čeká rozsáhlá rekonstrukce, zatím si ji můžete projít v aktuálním stavu. Prohlídky se uskuteční od 10:00 do 15:00 hodin, své místo si můžete předem rezervovat. Více najdete zde.

Vánoční bazar

Vánoce už pomalu klepou na dveře. Pokud ještě nemáte dárky nebo chcete ve všem to shonu jen zpomalit, vydejte se na vánoční ArtBazaar do Pragovky. Nalaďte se svátky v uměleckém duchu, najdete zde originální umělecká dílna, bleší trh, sekáč, uskuteční se také soutěž o nejlepší bramborový salát. Součástí bude také tvůrčí workshop. Další informace najdete zde.

Hudební festival

V neděli začíná v Praze jubilejní 20. ročník festivalu České doteky hudby, v jehož rámci můžete zavítat na koncerty v prostorách významných památek hlavního města. Slavnostní zahajovací večer probíhá tradičně na Pražském hradě, kde se tentokrát rozezní tóny Novosvětské symfonie. V rámci festivalu se můžete těšit také na projekty z oblasti literatury, filmu nebo výtvarného umění. Další informace najdete zde.

Středočeský kraj

Orientační běh

Chcete si před vánočním obžerstvím ještě trochu zasportovat, abyste neměli takové výčitky? Vyrazte v sobotu na orientační běh v Poděbradech, který je určený všem věkovým kategoriím. Nezáleží na tom, zda běháte pravidelně nebo rekreačně, důležité je, že to děláte rádi. Trasa povede poděbradským parkem, akce se koná navíc za tmy. Budete tedy potřebovat baterku nebo čelovku. Podrobnosti najdete zde.

Vánoční mše

Co by to bylo za Vánoce bez tradiční mše Jana Jakuba Ryby? Pokud se ani letos nechcete ochudit o tuto tradici, a rádi byste navíc zavítali do netradičních prostor, můžete v sobotu vyrazit na hrad Karlštejn. Tam si budete moci mši vyslechnout v Rytířském sálu. Cena vstupenky je 190 korun. Další informace zde.

Jihočeský kraj

Trh ve starém městě

Přijďte se vánočně naladit do staročeské vánoční uličky v Českých Budějovicích. Najdete tam stánky s lidovou tvorbu, ozdobami, svícny, keramikou, malbami na skle, ale i háčkované, paličkované nebo tkané výrobky. Pro zahřátí budete moci ochutnat svařené víno, punč či medovinu a nebudou chybět ani nejrůznější dobroty, včetně zvěřiny. Další informace zde.

Plzeňský kraj

Jarmark a koncert

Vánoční atmosféru budete moci v sobotu nasát také na zámku Zbiroh, kde se nejprve uskuteční jarmark a posléze i koncert. Proběhnou také speciální prohlídky hradního nádvoří a barokní kaple. Po celý den se budete moci zahřát svařeným vínem či punčem a v zámecké krčmě ochutnat nejrůznější pochutiny. S koupí vstupenek na koncert ale raději nečekejte až na místě a zajistěte si je předem. Více zde.

Karlovarský kraj

Adventní prohlídka

V sobotu se v Mariánských Lázních uskuteční specializovaná adventní vycházka městem. Dozvíte se zajímavosti o adventních a vánočních zvycích z minulosti nebo jak vypadala zimní sezona v lázních před 200 lety. Cíl je u Krále smrků, kde bude připravena ochutnávka vánočního cukroví a malé občerstvení. Další informace zde.

Ústecký kraj

Vánoční prohlídky

O třetím adventu začíná na děčínském zámku speciální série vánočních prohlídek. Potrvá až do začátku ledna a návštěvníci se v jejím rámci mohou přenést do minulosti a zjistit, jak svátky pohody a klidu oslavovali členové knížecí rodiny. Uvidíte přípravy štědrovečerní tabule a mnoho dalšího. Termíny prohlídek a další informace najdete zde.

Liberecký kraj

Adventní plavby

Přestože to kolem Máchova jezera žije hlavně v létě, v době před Vánoci můžete vyrazit na adventní plavby. Pluje se v případě, že nebude mrznout, a to tuto, a ještě příští neděli. Během cesty se můžete zahřát třeba svařeným vínem, grogem či čajem, které jsou v ceně palubního lístku. Další informace zde.

Královéhradecký kraj

Jilemnický jarmark

Trhy mají v Jilemnici více než pětisetletou tradici. V sobotu ji můžete na vánočním jarmarku okusit na vlastní kůži. V průběhu akce ochutnáte místní speciality, jako jsou například sejkory, připravena bude také lokální medovina a další dobroty. Nebudou chybět ani nejrůznější vystoupení a jarmark vyvrcholí ohňostrojem. Další informace najdete zde.

Pardubický kraj

Zahájení sezony

Ve skiareálu Dolní Morava proběhne o víkendu zahájení lyžařské sezony. V rámci slavnostního programu budete moci otestovat lyže nebo nejrůznější sportovní vybavení. K dispozici vám budou také odborníci, kteří vám s výběrem poradí. Zájemci se budou moci vypravit na půldenní túru s horským vůdcem. Odpoledne vystoupí kapela Mirai a je připravena také afterparty v Aprés ski. Více najdete zde.

Vysočina

Vánoční koncert

Poslechnout si duchovní i světské písně s vánoční tematikou budete moci na koncertě v kostele sv. Víta v Zahrádce u Ledče nad Sázavou. Vstupné je dobrovolné, libovolnou finanční částkou však můžete přispět na opravu vitrážových oken. Akce začíná v 17:00 hodin. Více zde.

Jihomoravský kraj

Adventní koncert

Vyrazte o třetí adventní neděli za kulturou. Na zámku Kunštát se uskuteční koncert, na němž si vyslechnete skladby z období baroka a klasicismu. Na programu je výběr z díla George Fridricha Händela, Johanna Sebastiana Bacha, Antonia Vivaldiho nebo Wolfganga Amadea Mozarta. Vstupné na akci je dobrovolné. Více najdete zde.

Olomoucký kraj

Vánoční Flora

Na olomouckém výstavišti Flora najdete až do příští středy vánoční trhy, na nichž najdete stánky s nejrůznějším tematickým zbožím, ozdobami, cukrovinkami a dalším. Akci doplní i doprovodný program, který zahrnuje například možnost vyzkoušet si aranžérské a floristické práce, nebo hudební vystoupení. Podrobnosti najdete zde.

Zlínský kraj

Prohlídky rozhledny

Chcete si vychutnat pohled na zimní krajinu Beskyd? O třetím adventním víkendu bude výjimečně zpřístupněna Jurkovičova rozhledna na Karlově kopci. Otevřeno bude letos ještě mezi vánočními svátky od 27. do 1. ledna. Další informace najdete zde.

Moravskoslezský kraj

Výstava porcelánu

Do konce roku se na zámku Kunín koná výstava polské porcelánky Ćmielov. Vůbec poprvé opustilo na 350 porcelánových artefaktů svůj domov a návštěvníci mohou tak spatřit desítky zdobených hrnečků, talířků a dalších výrobků. Výstava trvá do konce roku a je součástí zámecké expozice. Více najdete zde.