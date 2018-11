mšv, Novinky

Projekt World provázejí prakticky od počátku nesnáze. Samotné ostrovy jsou už desítku let hotové, ale další stavební práce drhnou. Kupředu se aktuálně hýbe pouze sekce Heart of Europe, která by měla být hotová k zahájení světové výstavy v Dubaji Expo 2020. Několik se pozvolna proměňuje a ve výsledku má každý z nich evokovat jinou evropskou destinaci – kromě již zmíněných třeba Švédsko.

Nákladný projekt má podpořit turismus, ale zatím je z celkového počtu 4000 jednotek prodáno jen 1000, ceny domů se pohybují od 16 do 100 milionů dolarů (364 milionů až 2,2 miliardy korun). Nemá se ovšem jednat pouze o rezidenční čtvrť, na ostrovech rostou i hotelové rezorty, samozřejmě ty nejluxusnější. Nouze pak nebude o bary, restaurace a další zařízení.

„Lidé tvrdili, že je nemožné ty ostrovy postavit, ale není to tak,“ řekl předseda společnosti Kleindienst Group, která projekt realizuje. „Nemovitosti jsou plánovány jako letní vily, mimo jiné aby obyvatelé Spojených arabských emirátů nemuseli jezdit třeba na Maledivy, Mauricius nebo Seychely,“ dodal. Kolem ostrovů vzniknou také umělé korálové útesy, což by mělo částečně vyřešit problém s odumíráním a blednutím těch skutečných.

Koncem letošního roku by měl být hotový „švédský“ ostrov, na jiných ostrovech by měla být dokončena stavba některých vil, paláců či hotelů.