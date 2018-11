Balijský luxusní hotel Ayana Resort and Spa svým hostům na stránkách oznámil, že atmosféra u jeho pověstného bazénu má být poklidná a lidé u něj mají skutečně relaxovat a užívat si okamžik. „Abychom se ujistili, že okolí bazénu zůstane pokojným útočištěm, nesmí se mezi 9. a 17. hodinou používat mobilní telefony, fotoaparáty, tablety nebo další elektronika. Můžete vám slíbit, že v tomto čase nebudou u bazénu žádné telefonáty, focení a sociální sítě. Jen vy a přítomný okamžik,“ informoval resort své hosty.

Těm, kteří by snad bez chytrých zařízení nevydrželi, jsou v hotelu k dispozici další čtyři bazény. Nebo mohou k tomu nejhezčímu zavítat brzy ráno nebo vpodvečer.

Trend digitálních detoxů po celém světě narůstá. Sociální sítě jsou sice způsobem, jak zachytit nějaký okamžik a podělit se o zážitky s přáteli, ale mnoho míst po světě chce turisty donutit spíše k vnímání přítomnosti. Například ve Vídni spustili nedávno kampaň nazvanou Unhashtag Vienna, jejíž motto zní „Objevujte Vídeň, ne #Vídeň.“

