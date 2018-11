mšv, Novinky

Podobně jako v Evropě, tak i v Asii vznikaly vesnice nebo města podél řek, kde byla úrodná půda. Vodní toky ale nesloužily jen jako dopravní tepna, odehrával se na nich i veškerý obchod. Kdy přesně vznikly první plovoucí trhy, není známo, ale pravděpodobně se zrodily v centrální oblasti Thajska, kde pak fungovaly stovky let. S rozvojem silnic a železnic ovšem lidé řeky opouštěli a popularita plovoucích trhů klesala.

Navzdory tomu tradice přetrvala do dnešních dnů. Pravděpodobně nejznámějším thajským plovoucím trhem je Damnoem Saduak, ležící nedaleko Bangkoku. Je ale také nejvíc frekventovaný.

Trh vznikl údajně už v 18. století.

Plovoucí trhy nejsou výsadou Thajska, najdete je prakticky ve všech státech jihovýchodní Asie, dokonce i v Indii. Fotograf Saipullah zvěčnil trhy Lok Baintan na Jižním Kalimantanu, které v Indonésii patří rovněž k těm turisticky oblíbeným.

Historie trhu sahá podle serveru The Jakarta Post do 18. století a v současnosti je jeho fungování umožněno mimo jiné i díky cizincům. Na projížďku mezi desítkami lodiček, v nichž trhovci nabízejí lokální ovoce, zeleninu, pokrmy nebo i látky, se zkrátka nezapomíná.

Na trzích se prodává lokální ovoce, zelenina, ale i jídlo nebo látky.

S trhy by ovšem mohl nastat problém do budoucna, většinou na nich prodávají ženy nad 35 let a mladá generace se do pokračování tradice příliš nehrne.