Zdarma do muzea

Vyrazte o víkendu za kulturou. Pražská muzea a galerie nabídnou vstupy buď zcela zdarma, nebo za symbolickou částku, připraveny jsou i doprovodné programy pro všechny věkové kategorie. Navštívit můžete například Dům U Zlatého prstenu, zámecký areál Ctěnice, Národní technické muzeum, Poštovní muzeum či Obecní dům. Podrobnosti najdete zde.

Výtvarná dílna

Nedělní doprovodný program k výstavě Doteky státnosti v Jízdárně Pražského hradu nabídne nejen volný vstup, ale také výtvarnou dílnu s ilustrátorem Milanem Starým. Ten je autorem mnoha dětských knih, na výstavě tak budete moci navštívit dětský ateliér a výtvarnou dílnu, kde jsou připraveny různé aktivity. Více informací zde.

Strašidelná stezka

Přijďte se v sobotu s dětmi příjemně bát. V Hostivařském lesoparku se uskuteční stezka odvahy, na níž se setkáte třeba s vlkodlakem, upírem, zombie pirátem nebo čertem. Zvládnete projít celou trasu, nebo to nakonec vzdáte? Své místo si rezervujte. Další informace zde.

Středočeský kraj

Pohádkový víkend

Setkejte se od soboty do pondělí na zámku Loučeň s pohádkovými postavami. Dorazí Rumcajs s Mankou, čarodějnice Bukukururuna, ale i samotný Večerníček. Ten vás celým programem také provede. Nachystány jsou dětské prohlídky, v rámci dílniček si budete moci vyrobit třeba Večerníčkovu papírovou čepici. Více se dozvíte zde.

Oživená kuchyně

Nahlédněte v rámci prohlídek na zámku Žleby do tamní kuchyně. O víkendu se v ní budou prohánět kuchtíci a kuchařky, kteří vám dají nahlédnout do každodenního života na zámku v minulosti. Zastávka v kuchyni nabídne i zajímavý doprovodný program a třeba budete moci i něco zobnout. Podrobnosti najdete zde.

Jihočeský kraj

Tvoření se strašidly

Vytvořte si hezkou podzimní nebo zimní dekoraci v Pohádkové kovárně v Selibově. Pomohou vám s tím čerti, vodníci, víly a další bytosti. Kouzelnou kovárnu si budete moci v rámci prohlídek také kompletně prohlédnout, otevřeno bude pak až v prosinci, protože se bude v prostorách chystat vánoční výzdoba. Více zde.

Plzeňský kraj

Tvořivý Halloween

Přijďte nasát atmosféru Halloweenu pod hrad Radyně ve Starém Plzenci. Kromě setkání se strašidly se můžete těšit také na tematické soutěže, při nichž otestujete mimo jiné svoji odvahu, ale také na dílničku, kde se budou vyrábět podzimní dekorace nebo strašidelné masky. Více informací zde.

Karlovarský kraj

Stezka duchů

Vydejte se na stezku plnou duchů a strašidel, vedoucí k Šlikově věži u Jáchymova. Otestujte s dětmi svou odvahu a postupujte podle nalezených indicií. Kromě stezky odvahy se můžete těšit na opékání buřtů, malování na obličej nebo soutěž o nejhezčí vyřezávanou dýni. Závěrem se uskuteční diskotéka a ohňová show. Podrobnosti zde.

Ústecký kraj

Strašidelná zoo

Projděte se chomutovskou zoologickou zahradou v sobotní podvečer. Na cestu vám posvítí jen lampiónky a světélka z dýní. Ještě předtím se ale můžete těšit na zábavné odpoledne s hudebním programem, dále pak soutěž o nejzdařilejší halloweenskou masku nebo nejlepšího dýňového strašáka. Akci zakončí ohňová show. Další informace zde.

Liberecký kraj

Večer na hradě

Prohlédněte si hrad Frýdlant v podvečerních hodinách. Strašidelná prohlídka vás zavede na ples strašidel, kde si bílá paní vybere svého ženicha. Rozverné scénky vás čekají v několika hradních komnatách, končit se bude v kuchyni, kde bude přichystáno něco malého k snědku. Více najdete zde.

Královéhradecký kraj

Podzimní slavnosti

V sobotu nabídne zámek Smiřice první ročník podzimních slavností. Návštěvníci se na nich mohou těšit na ukázky starých lidových řemesel, ale i kulturní program s nejrůznějšími atrakcemi pro děti. Konat se budou také prohlídky Kaple Zjevení Páně či výstava fotografií o proměnách města. Více zde.

Pardubický kraj

Prázdniny na Dolní Moravě

Užijte si pohádkové prázdniny na Dolní Moravě. Od soboty do pondělí se můžete těšit na čtyři pohádková představí a show, kde se setkáte s různými bytostmi nebo princeznami a princi. Těšit se můžete na představení O Mášence, Lesní království, Zahrada nebo O Šípkové Růžence. Více informací najdete zde.

Vysočina

Dýňový svět

Ponořte se do světa pestrobarevných dýní. Na statku u Pipků v Nové Vsi u Leštiny jsou tyto podzimní plodiny vyskládány do nejrůznějších ornamentů, ale i bludišť, v nichž se mohou děti vyřádit. Nechybí ani bludiště v kukuřici nebo slámové hřiště. Otevřeno je pouze do prvního listopadového víkendu. Více zde.

Jihomoravský kraj

Halloween v zoo

Oslavte Halloween v předstihu v brněnské zoo, v sobotu vás po celý den čekají dýně a jejich vyřezávání, strašidla nebo program se zvířaty. Přichystány jsou také soutěže pro malé návštěvníky, dospělí ocení ochutnávku dýňových specialit. Podrobnosti najdete zde.

Olomoucký kraj

Pevnost duchů

Pevnost poznání v Olomouci se v sobotu promění spíše v pevnost strašidel. Jak vypadá propojení nadpřirozena s vědou, se dozvíte při podvečerní akci, kde na vás čekají stezka odvahy, zapeklité šifry nebo explodující dýně. Chybět ale nebudou ani strašidla, která vás budou na cestě poznání doprovázet. Podrobnosti naleznete zde.

Zlínský kraj

Sázení stromů

Přijďte strávit pěkné a prospěšné odpoledne s rodinou do skanzenu Rochus u Uherského Hradiště. V sobotu se zde budou sázet stromy. Při této příležitosti se dozvíte spoustu informací o prospěšnosti stromů v krajině i městech, budou připraveny také ukázky tradičních řemesel a prací, které se vztahují k podzimu. Více zde.

Moravskoslezský kraj

Ukončení sezóny

Šermíři, středověké tance, módní přehlídky gotických šatů nebo sokolnické ukázky. To vše a ještě mnohem víc čeká návštěvníky na víkendové akci na hradě Sovinec, pořádané k ukončení turistické sezóny. Děti se mohou těšit na tematické divadelní pohádky nebo netradiční prohlídky hradu. Další informace najdete zde.