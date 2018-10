mšv, Novinky

Maciase k tvorbě kopie inspirovala návštěva reálné vatikánské kaple v roce 1999. Hned po návratu do Mexika se rozhodl, že vytvoří kopii slavných maleb pro ty, kteří nikdy nebudou mít to štěstí se do Evropy podívat. Uvědomil si, že kostel v jeho sousedství má velmi podobný tvar stropu, což ho jen utvrdilo v myšlence repliku stropu Sixtinské kaple stvořit. A tak se dal do práce.

After 18 years, a retired graphic designer finished his recreation of the Sistine Chapel frescoes in Mexico City. https://t.co/lWfulRFO39 via @artsy — Giada (@VioletGiada) 9. října 2018

Nebyl na ni sám, s jeho projektem mu pomáhali dva dobrovolníci. Zatímco ale Michelangelo náboženské výjevy maloval přímo na strop, Macias se rozhodl si práci usnadnit a maloval nejprve na plátna, která později nechal na strop připevnit. Výjevy se mu podařilo vměstnat na celkem 14 pláten, z nichž je každé 13 metrů široké.

Sám umělec považuje svou práci za ještě zdařilejší než Michelangelův originál. Návštěvníci mexického kostela Perpetuo Socorro si jeho dílo navíc prohlédnou detailněji, protože strop je mnohem nižší než v Sixtinské kapli.

Vatican Approves $2.4 Million Replica of Sistine Chapel in Mexico City https://t.co/UAenTNzUzj pic.twitter.com/Ens2G12ERf — Dr Donna Yates (@DrDonnaYates) 10. června 2016

„Sixtinská kaple má strop ve výšce 20 metrů, tady v kostele je to 10 metrů. Proto tu postavy vypadají lépe,“ řekl muž. A přestože mu projekt zabral o několik let víc než Michelangelovi, v žádném případě se během té doby nechtěl vzdát. „Tohle je boží dílo,“ uzavřel.