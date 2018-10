mšv, Novinky

Šest akrů velký ostrov, který leží zhruba 600 metrů od Plymouthu, by se měl nicméně navrátit zpět do života. „Můj táta měl dlouholetou vizi, jak se na ostrov opět vracejí lidé,“ tvrdí Aidan McCauley, syn současného majitele Dana McCauleyho. „Rádi bychom viděli, jak se jeho sen mění v realitu a chceme prozkoumat všechny možnosti,“ dodal.

Historické budovy na ostrově, který je pojmenován po mořeplavci Francisi Drakeovi, by měly zůstat zachovány, nezbytná by ovšem byla jejich rekonstrukce. Pevnost totiž hrála v 16. století důležitou roli při obraně města před francouzskými a španělskými armádami, později sloužila jako vězení, náboženské centrum, útočiště nebo jako výcvikové centrum, které se ovšem uzavřelo v roce 1989.

Od té doby je ostrov netknutý. Na počátku 90. let ho koupil obchodník Dan McCauley, ale teprve v roce 2017 mu rada města Plymouth udělila povolení na přestavbu budov. „Drakeův ostrov je pozoruhodný kousek britské historie a také milovaná památka. Pokud by na něm vznikl hotel a lázeňské zařízení, jednalo by se o jeden z nejzajímavějších místních projektů,“ uvedl realitní makléř John Kinsey ze společnosti JLL.