Na záchranu chátrajícího hradu spustili kampaň, majitelem může být každý

Býval to malebný hrad. Francouzský Ébaupinay na západě země byl postaven ve 14. století, zbyla z něj ale ruina. To by měla změnit crowdfundingová kampaň serveru Dartagnans, která přispěvatelům umožní díky finančním darům památku nejen zachránit, ale v podstatě se stát i jejími spolumajiteli. Zatím se zapojilo přes 2480 lidí, uvedl The Independent.