mšv, Novinky

Klášter, který leží co by kamenem dohodil od Jerevanu, byl založen ve 4. století Řehořem Osvětitelem. Jeho hlavní kaple byla ale vybudována až o stovky let později v roce 1215.

Původně se komplexu říkalo Ayrivank — název odkazuje k tomu, že byl klášter vytesán do skály, což je na něm dodnes zdaleka to nejzajímavější a unikátní, i když tajuplných zákoutí tu návštěvníci najdou mnohem více.

Komplex ukrývá řadu hrobek a kapliček, které jsou ukázkou vrcholné křesťanské architektury v Arménii.

Okny prosvítají proudy světla. Tímto výjevem vezmou zavděk nejen fotografové.

FOTO: Profimedia.cz

Skalní komplex jeho tvůrci prý začali vytesávat shora, tedy od stropu, kudy nyní do útrob kláštera pronikají proudy světla, jež se starají o skutečně magické výjevy. Zavděk jimi vezmou především fotografové. Teprve po zhotovení vnitřních prostor byly do skály proraženy vchody či okna. A ze skalního masivu nejsou pouze místnosti, ale i celé klenby a sloupy.

Uchovával svaté kopí



Později se komplex přejmenoval na Geghardavank, zkráceně Geghard neboli klášter kopí. Po nějakou dobu zde totiž byla uložena část kopí, jímž byl na kříži probodnut Ježíš Kristus.

Významný náboženský artefakt, o kterém dodnes v Arménii tvrdí, že je pravý, v Geghardu ale nenaleznete. Je uchován v klášteře ve městě Vagharšapat, kde sídlí hlava Arménské apoštolské církve. Geghard byl nicméně díky kopí vyhledávaným poutním místem a dodnes se na tom vlastně mnoho nezměnilo.

Klášter zdobí propracované ornamenty.

FOTO: Profimedia.cz

Největším nepřítelem byla klášteru v minulosti samotná příroda. Oblast je totiž aktivní seizmickou zónou a nevyhýbají se jí zemětřesení. Předpokládá se proto, že množství cel, pokojů, v nichž mniši přebývali, bylo zasypáno a hluboko ve skalách se jich ukrývalo mnohem víc, než je dnes k vidění.

Geghard byl rovněž vyplundrován během nájezdů Arabů nebo Mongolů. Všechny šrámy minulosti si dodnes nese s sebou, přesto však zůstává pevně stát ve vší kráse a majestátnosti.

V klášteře bylo uchováno i údajné svaté kopí, jímž byl probodnut Ježíš Kristus.

FOTO: Profimedia.cz

V roce 2000 byl klášter společně s údolím Azat zapsán na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Většina návštěvníků, která do něj míří, se po cestě zastaví také v nedalekém chrámu Garni, který je jedinou antickou stavbou na území Arménie i bývalého Sovětského svazu.