K incidentu došlo na letištním terminálu 3. „Italská policie právě někomu rozcupovala kufr na jednom letišti v Římě a zrovna se prodírá kalhotami,“ tweetoval novinář Ned Nodovan. „Úžasné, italská policie rozcupovala kufr plný kokosů a konečně znovu otevřela letiště,“ napsal jen o chvilku později.

Celý incident podle novináře zabral asi 15 minut, přesto ale ovlivnil chod terminálu. Nikdo nesměl dovnitř a lidé, kteří už uvnitř byli, nesměli naopak ven. Jakmile specialisté zjistili, že se o domnělou bombu nejedná, odešli, jako by se nic nestalo a poslali na místo uklízečky, aby spoušť, která po nich zůstala, odklidily.

Better to be coconut safe than sorry.



Italian police blow up a bag full of coconuts in Rome airport. 😂😂🤦‍♂️💥#opps #coconutsmoothy #Tuesdaythoughts pic.twitter.com/CQNP6PAZDx