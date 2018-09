mšv, Novinky

Praha



Za sportem

Vyrazte si s dětmi zasportovat na festival Prague Sport Games. Místo setkání pro profesionální i amatérské sportovce nabídne množství aktivit, které si budete moci vyzkoušet nebo v nich poměřit své síly a schopnosti s ostatními účastníky. Vyzkoušet si můžete například lukostřelbu, golf, jógu nebo slackline. Akce vyvrcholí koncertem kapely Monkey Business. Více informací zde.

Bitva na Bílé hoře

Prožijte na vlastní kůži jednu z nejslavnějších bitev české historie. Rekonstrukce bitvy na Bílé hoře nabídne stovky účinkujících, chybět nebudou ani hudební podkres a pyrotechnické efekty. Hlavní bod programu proběhne v sobotu i neděli v 15:00 hodin, mezitím vás zabaví třeba kejklířská či šermířská vystoupení nebo procházka dobovým tržištěm. Podrobnosti naleznete zde.

Výtvarná dílna

V sobotu se v holešovické galerii DOX uskuteční další z pravidelných rodinných dílen. Tentokrát se bude soustředit na světlo a jeho schopnosti - lámání, vlnění, šíření a tak dále. Právě tyto vlastnosti budete moci společně s dětmi na workshopu prozkoumat a pomůžete si při tom výtvarnými i nevýtvarnými materiály. Své místo si včas rezervujte. Více informací naleznete zde.

Středočeský kraj

Permonické dny

Práce horníků není jednoduchá. O víkendové akci v Hornickém muzeu Příbram vám s ní ovšem pomůžou skřítci permoníci, kteří si zejména pro děti chystají zábavný program. Naučná stezka zavede návštěvníky do dob, kdy se v dolech těžila stříbrná a olověná ruda, seznámíte se ale také s hrami a hračkami dětí z doby před 150 lety. A nebude chybět ani jízda hornickým vláčkem, i když jen po povrchu. Další informace zde.

Pohádkový les

V Průhonickém parku se budou o víkendu prohánět pohádkové bytosti. Soutěžní stezka si pro malé návštěvníky chystá několik zastávek s úkoly, kde vám budou dělat společnosti třeba čarodějnice, princezna, vodník nebo některé další kouzelné i nekouzelné bytosti. Přichystány jsou i další soutěže a atrakce. Stezka je upravená i pro jízdu s kočárky. Více informací zde.

Jihočeský kraj

Řemeslný den

Seznamte se podrobně s některými starými lidovými řemesly. Ve vodním mlýně v Hoslovicích se o víkendu přenesete do minulosti a zjistíte, jak se dřív žilo na vsi, když světničkou voněl čerstvě upečený chléb nebo buchty, a jak se obyvatelé bavili ve volném čase. Přichystány jsou komentované prohlídky mlýna i s prohlídkou mlýnského kola. Děti se zabaví při tvořivých dílnách a dospělí zase mohou očíhnout řemeslný jarmark. Podrobnosti zde.

Plzeňský kraj

Plzeňské ohýnky

Máte rádi ohňostroje? V tom případě si nenechte ujít tradiční akci Plzeňské ohýnky, která se v sobotu koná v areálu Škodalandu. Přehlídka profesionální pyrotechniky nabídne kromě pestrobarevné show také hudební program, ale i množství atrakcí pro dospělé i děti. Nejmenší potěší třeba vystoupení šermířské skupiny a mnoho dalšího. Více informací najdete zde.

Karlovarský kraj

Svatováclavské setkání

Oslavte svátek patrona českých zemí. Svatováclavské setkání v Mariánských Lázních vás přenese do časů středověku, ale i do dalších historických epoch. Součástí oslav je třeba vystoupení keltského kmene, rytířské družiny nebo ukázky barokní hudby. Nebude chybět ani přehlídka dobových řemesel a kostýmů. Stěžejním bodem programu je také průvod sv. Václava s družinou. Další informace zde.

Ústecký kraj

Víkend s párou

Museální železnice v Zubrnicích slaví 25 let. O víkendu se proto můžete ve vesničce, kde se natáčeli třeba Rebelové, těšit na nostalgické jízdy parním vlakem. Ke zhlédnutí bude také samozřejmě i standardní expozice, v níž můžete nahlédnout do interiérů historických lokomotiv i osobních vagónů. Zajištěno bude občerstvení i drobný kulturní program. Podrobnosti naleznete zde.

Liberecký kraj

Dřevorubecká show

Přijďte se podívat na neobvyklou podívanou, při níž budou doslova lítat třísky. Dřevorubecká show v Jablonci nad Nisou je utkáním nejlepších dřevorubců v Česku v několika disciplínách, například v kácení, přesekávání ležícího kmene nebo řezání ruční pilou. Návštěvníci budou moci zhlédnout také dřevosochání neboli tvorbu dřevěných soch, a to v podání vicemistra světa Martina Komárka. Podrobnosti na Facebooku.

Královéhradecký kraj

Dožínky v historii

Dožínky si nejspíš spojíte s lidovými slavnostmi někdy v 18. nebo 19. století. Pokud se ale chcete ponořit hlouběji do historie, konkrétně do doby bronzové, vyrazte o víkendu do Archeoparku Všestary. Čeká vás komentovaná tematická prohlídka, dožínkový rituál nebo bojové ukázky. Dozvíte se také, jak se lidé v době bronzové odívali, jaké měli šperky nebo co jedli a pili. Další informace zde.

Pardubický kraj

Starodávný jarmark

Seznamte se se starými řemesly. V Litomyšli se v sobotu uskuteční Starodávný jarmark, který vám představí množství už tolik nepoužívaných lidových technik. Zhlédnete drátování, rytí skla, výrobu keramiky nebo ručního papíru a mnoho dalšího. Na své si přijdou i milovníci pochutin, pro které budou připraveny třeba farmářské sýry, pekařské výrobky v podobě frgálů a mnoho dalšího. Více zde.

Vysočina

Dýňový svět

V sobotu se na statku u Pipků v Nové Vsi u Leštiny otevírá každoroční Dýňový svět. Minimálně do konce října budou areál zdobit stovky pestrobarevných dýní, které jsou vyskládány do pyramid, ornamentů nebo bludišť. Děti se budou moci vyřádit na slámohřišti nebo v kukuřičném či topinamburovém bludišti. Více na Facebooku.

Jihomoravský kraj

Zábava v outletu

V sobotu se nákupní centrum Freeport Fashion Outlet nedaleko Znojma promění v místo, kde pobaví celá rodina. Kromě toho, že vystoupí například Tereza Kerndlova nebo Vojta Drahokoupil, čekají na děti třeba iluzionistická a taneční vystoupení nebo oblíbené malování na obličej. Dospělí návštěvníci zase ocení netradiční noční nákupy. Více naleznete na Facebooku.

Olomoucký kraj

Den malých archeologů

Umožněte dětem stát se na jeden den archeology. Navštivte olomoucké centrum Sluňákovi, kde si vyzkoušíte množství aktivit. Čeká vás například tkaní na pravěkém stavu nebo průzkum vykopávek a nálezů. Jako doprovodný program je připraveno divadélko nebo ukázky výroby v šachtové peci na železo. Přichystáno je i občerstvení a mnoho dalšího. Více naleznete zde.

Zlínský kraj

Do středověku

Vypravte se s dětmi do středověku. Zážitkový jarmark ve Zlíně představí historická řemesla, uvidíte například práci brníře, krejčího nebo výrobu keramiky. Děti se budou moci zabavit také střelbou z luku či kuše, jízdou na středověkém kolotoči nebo si vyzkoušejí psaní brkem. Rodiče zatím mohou prozkoumat stánky s dobrotami podle středověkých receptur. Více informací najdete zde.

Moravskoslezský kraj

První pomoc

Víte, jak poskytnout první pomoc? S dětmi se to můžete dozvědět na akci, která se v sobotu uskuteční na Slezkoostravském hradě. Připraveny jsou zážitkové trasy pro veřejnost, ale také uvidíte soutěže nezdravotnických složek Integrovaného záchranného systému. Uvidíte techniku, která se u zásahů používá a nebude chybět ani velká ukázka poskytování první pomoci. Více informací zde.