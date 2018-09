mšv, Novinky

Mezi místními je bistro The Bay proslulé už od svého otevření v roce 2006. Dostat ovšem tak prestižní cenu od mezinárodně uznávaného průvodce je zcela jiná liga. Návštěvníci se nyní hrnou doslova z celého světa, aby charakteristickou britskou pochoutku ochutnali. Vše ale samozřejmě začíná u kvalitních a čerstvých ryb, konkrétně tresek, z nichž se fish & chips dělá nejčastěji.

„Kontroluji kvalitu, abych zajistil, že se našim zákazníkům dostane to nejlepší,“ uvádí Danny Coupers, majitel obchodu s rybami, který zásobuje bistro The Bay. „Trh s rybami je tu kvalitní, ale pořád musíte být obezřetní, abyste vybrali skutečně ty nejlepší, a hlavně nejmladší kousky z úlovku, které splňují dané požadavky,“ doplňuje. Ryby musejí také pocházet z lokálních zdrojů, konkrétně z míst, na nichž se reprodukují. „Musíte v moři také dostatek ryb nechat a respektovat jejich přirozené prostředí,“ upřesňuje.

Jídlo jako rituál



Zakladatel bistra The Bay Calum Richardson dodává, že kromě kvalitních ryb tvoří část úspěchu také zápal pro věc. „Co dělá dobré fish & chips bistro, je péče. Musíte si práci užívat, milovat ji a posouvat se,“ tvrdí. „Dobrou smaženou rybu s hranolky poznáte také podle těstíčka, v němž je obalená. Kvalitní a drahá ryba by se nikdy neměla schovávat v tlusté a mastné vrstvě,“ zdůrazňuje. „Těstíčko má být tenké, abyste cítili především chuť ryby.“

Britain’s best-ranked meal has been announced as Fish and chips at The Bay in Stonehaven https://t.co/kOzaRdeOW0 — The Times Scotland (@thetimesscot) 16. srpna 2018

Tradiční britské jídlo se stalo v bistru The Bay absolutní špičkou. Chválí si ho místní, ale i zahraniční turisté, kteří se do Stonehavenu vypravují jen kvůli němu. Pernille Søholmová z Dánska žila ve Spojeném království několik let a prý britskou kuchyni poznala velmi zevrubně. Žádné fish & chips se ale prý ani trochu nepřiblížilo tomu z The Bay. „Je to tak dobré. Měla jsem tohle jídlo v Británii už mnohokrát, ale žádné mi tolik nechutnalo,“ tvrdí s nadšením.

Pro některé lidi z okolí se návštěva bistra stala už jakýmsi rituálem. Například Becky Adamová z nedalekého Aberdeenu tam pravidelně jezdí na obědy, Neil Maddison ze Stonehavenu zase uvádí, že si na svoji smaženou rybu vystojí jakkoli dlouhou frontu. „Chutná tak čerstvě. Jako by jí před pár okamžiky teprve vylovili, pořád cítím chuť moře,“ popisuje.

Podle food bloggerky Claire Jessimanové je zařazení bistra v seznamu gastronomických zážitků Lonely Planet úspěchem nejen pro Stonehaven a Skotsko, ale celou Británii. „Když někam jedu na dovolenou, sama se zajímám o to, kde se dobře najíst a vyzkoušet místní speciality. Je skvělé vidět, že do The Bay teď míří množství návštěvníků ze zahraničí,“ myslí si. „A velkým plusem je, že majitel Calum Richardson je v bistru přítomen. Cítíte v tom opravdu velkou péči o podnik i zákazníky,“ uzavírá Jessimanová.