Praktické rady

Autem je to z Prahy do Arles 1334 km, většinou po dálnici. Cesta trvá víc než 13 hodin. Na druhou stranu vám auto umožní snadno cestovat po jihu Francie, třeba dál po Provence. Další možností je letět do Marseille. Vůz si pak můžete půjčit na letišti.



Řadu užitečných informací získáte v Office de Tourisme D´Arles v centru města nebo na jeho internetových stránkách.