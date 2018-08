mšv, Novinky

Brentanová, která na Instagramu vystupuje pod jménem Elisabeth on the Road, vytvořila petici, v níž vyzývá generaci sociálních médií, aby se chovala v přírodě zodpovědně. „Nelíbí se mi, když lidé používají Instagram k publikování fotek či videí, z nichž je očividné, že při jejich tvorbě porušili zákazy nebo i zákony,“ naráží Američanka na turisty, kteří pro dokonalou fotografii například překračují ploty, bezpečnostní zábrany a podobně. „Někdy se může jednat o nevědomou chybu, jindy o záměrné porušení zákazů. Škoda je ale v obou případech stejná,“ dodává.

We asked Big Agnes Ambassador Elisabeth Brentano to document her recent travels to Japan: Stunning! https://t.co/sqEk0LmkdH #sleepinthedirt pic.twitter.com/zxeSfljKlu — Big Agnes (@Big_Agnes) 6. prosince 2016

Elisabeth Brentanová

Hlavní problém podle fotografky, kterou na Instagramu sleduje přes 88 tisíc lidí, je, že další uživatelé pak mají tendenci špatné chování napodobovat a nepřemýšlet nad následky. „Když je takový obsah sdílen dalšími uživateli nebo médii, má potenciál dostat se k miliónům lidí,“ myslí si Brentanová.

Někde se muselo zavřít



Jako příklad uvádí, když lidé rozdělávají oheň nebo kempují v oblastech, kde to není povolené, nebo létají s dronem v zónách, kde se to nesmí. Za další závažné přečiny považuje scházení z vyhrazených cest v parcích, rušení divokých zvířat a samozřejmě vandalismus. „Řada venkovních destinací po celém světě se už uzavřela nebo byla zničena kvůli velkému přílivu turistů, kteří se neumějí chovat,“ tvrdí Brentanová.

„Například park Keyhole Hot Springs v Kanadě se stal díky tisícovkám fotek na Instagramu natolik populárním, že ho museli loni uzavřít,“ uvádí Američanka s tím, že množství návštěvníků narušilo přirozené prostředí medvědů grizzly a baribalů, kteří se začali příliš aktivně vyskytovat v místech, kde předtím nebyli.

Blogger Elisabeth Brentano traveled 1,500 miles in seven days across #Iceland. See more here https://t.co/NLNsPbMUAD pic.twitter.com/fHeUcfoYa0 — Inspired by Iceland (@iceland) 5. května 2016

A třeba kanadská slunečnicová farma v Ontariu na začátku srpna uvedla, že zavírá navždy, protože ji selfiechtiví turisté v honbě za dokonalým snímkem doslova zaplavili. Návštěvníci začali přijíždět už před šestou hodinou ranní a kolem poledne se na přilehlých silnicích už nedalo ani hnout — lidé parkovali i kilometr od farmy. Místní byli situací rozezleni, protože na jinak klidných venkovských silnicích začalo být poměrně nebezpečno.

Brentanová si myslí, že když jsou sociální sítě součástí problémů, měli by být i součástí řešení. „Chtěla bych Instagramu a Facebooku navrhnout, aby okamžitě jednali a zavedli systém, jenž uživatelům umožní nahlásit příspěvky, které mohou mít očividný špatný dopad na prostředí. Lidé by si pak možná uvědomili, že by se měli chovat v přírodě trochu více eticky,“ tvrdí. Její petice, která by se chtěla právě o tohle zasadit, má aktuálně přes 7000 podpisů.