Do tajemných zákoutí kláštera v Plasích se podíváte jen párkrát za rok

V polovině července se veřejnosti otevřel unikátní vodní a vzdušný systém konventu kláštera v Plasích v okrese Plzeň-sever, jehož autorem je slavný stavitel 18. století Jan Blažej Santini-Aichel. Zpráva to byla o to zajímavější, že tyto technicky zaměřené prohlídky probíhají jen párkrát do roka.