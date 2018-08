Michael Švarc, Novinky

Burgenlandu coby víkendové destinaci nahrává sympatická vzdálenost — z Prahy, Brna, Ostravy nebo třeba Českých Budějovic. Při dobrém provozu na silnici více než pět hodin nestrávíte, z Brna cestu zvládnete i do dvou. Třetí nejmenší rakouská spolková země totiž leží kousek pod Vídní, takže je dobře propojena dálnicemi, a i mnoho obyvatel hlavního města ji využívá pro víkendové útěky z betonové džungle.

Důvodů, proč byste se tam měli vypravit i vy, je několik a nezáleží, zda dáváte přednost nefalšované rekreaci v podobě povalování nebo aktivnímu odpočinku.

Rekreace i sport nejen u jezera

Neziderské jezero — největší v Rakousku — je zcela jistě nejvyhledávanějším místem celého Burgenlandu. Pokud vám jde čistě o rekreaci, můžete zakotvit v obci Neusiedl am See, která leží u severního cípu jezera. Najdete v ní ohrazené koupaliště s atrakcemi pro děti, plážemi a dobrým přístupem k vodě. Na druhou stranu je to trochu davovka. Jelikož je obec k Vídni prakticky nejblíž, relaxuje tu také nejvíce lidí.

Maják v Podersdorfu je jedním z nejznámějších burgenlandských výjevů.

FOTO: Profimedia.cz

O něco jižněji leží Podersdorf am See, kde najdete jeden z nejznámějších burgenlandských výjevů. Molu tu vévodí pitoreskní maják, který sice nemá žádný účel, ale neodmyslitelně k Neziderskému jezeru patří. Podersdorf rovněž nabízí pláže k odpočinku, ale potkáte v něm už mnohem více sportovců. Vzhledem k velké větrnosti tu frčí logicky zejména sporty spojené s větrem, hlavně windsurfing a kitesurfing. O tom si můžete přečíst více v naší loňské reportáži. [celá zpráva]

Rekreace i sport se ale v Burgenlandu nesoustředí jen na jezero. Sice si tu nezalezete po skalách a ferratách, ale nedostatek adrenalinu kompenzuje pestrá nabídka jiných aktivit. Vzhledem k nenáročnému terénu severního Burgenlandu je oblast ideální pro cyklisty, co se nechtějí předřít. Kopečky jsou hodně mírné, zvedat se začínají až ve středu a na jihu spolkové země. Ale i tak je to aktivita spíš pro ty, kteří se nechtějí zřídit a večer ulehat do postele s rozbolavělým tělem.

Neziderské jezero je jako malé moře.

FOTO: Michael Švarc, Novinky

Projet se můžete po polních cestách i na vozítkách segway, pokud dáváte přednost něčemu živějšímu, tak na koni. Burgenland má velkou jezdeckou tradici a koňských rančů v něm najdete mnoho.

Mnoho je i termálních lázní. Jedny z největších leží na hranici národního parku Neusiedler See-Seewinkel a jmenují se St. Martins Therme. Kromě velké venkovní zóny k relaxaci v nich najdete různé druhy saun, parní lázně a mnoho dalšího. Národní park je častým cílem profesionálních i laických ornitologů, protože v Burgenlandu žije skutečně úctyhodné množství druhů ptactva. Mělké vody Neziderského jezera a široké rákosové pásy lemující břehy jim vytvářejí ideální zázemí ke hnízdění.

Víno je známé, o ovocnářské tradici se neví

Burgenland je jedním z hlavních producentů vína v Rakousku. Více se tu prý vyrobí červeného, ale v okolí Neziderského jezera jsou populární i bílá, která mají hodně minerální chuť. Vinařství prostupuje regionem prakticky na každém kroku, což signalizují všudypřítomné vinice, a kromě větších producentů tu najdete i množství menších a rodinných. Stačí jen objevovat.

Jedna z největších viničních uliček v Burgenlandu se nachází v obci Purbach na západní straně jezera. V létě nabízejí roztomilé kamenné sklípky kýžený únik před vedrem, množství z nich funguje jako restaurace, kde můžete ochutnat i nějaké regionální speciality. Z Purbachu je to už jen kousek do Eisenstadtu, správního města Burgenlandu, nebo do Rustu, městečka, které je proslulé početnou čapí populací.

V Purbachu je jedna z nejdelších burgenlandských viničních uliček.

FOTO: Michael Švarc, Novinky

V jižním Burgenlandu narazíte na naprostý světový unikát zvaný Uhudler. Jedná se o příbuzného vinné révy, který v minulosti zdejší vinaře zachránil. Dovezli ho z Ameriky, protože jako jediný dokázal odolat révové nákaze, která decimovala vinice. Více si můžete přečíst v naší letošní reportáži. [celá zpráva]

Blížící se babí léto a podzim pak k vinařské turistice vyloženě vybízejí. Jelikož víno patří snad ke každé druhé obci, konají se napříč Burgenlandem nejrůznější akce, oslavy, vinobraní.

Vinná réva ale není jediná plodina, která má v Burgenlandu tradici. Region býval také ovocnářskou velmocí, zejména třešňovou. Stromy byly dříve úplně všude, ale když začala vína vydělávat víc, mnoho lidí na ně přesedlalo. Kvůli expanzi vinic se některé sady úplně vykácely.

Na jaře jsou třešňové aleje vyhledávané i mezi cyklisty. Vedou kolem nich stezky.

FOTO: Michael Švarc, Novinky

Andrea Strohmayerová má nakažlivý entusiasmus. Z třešní vyrábí řadu produktů.

FOTO: Michael Švarc, Novinky

Průběh dějin se teď snaží zvrátit Andrea Strohmayerová, která je nadšenou zachránkyní ovocnářské tradice v tom nejlepším slova smyslu. Stará se totiž o všechny třešňové stromy kolem Neziderského jezera, většinou úplně sama, maximálně s pomocí blízkých nebo stážistů z vídeňských univerzit. Entuziasmus, s nímž o třešních hovoří, je neuvěřitelně nakažlivý.

Hlavně na jaře, když třešně kvetou, provází alejemi turisty a vypráví jim nejrůznější zajímavosti. Třeba tu, jak se třešně musejí za každou cenu sklízet, protože z popadaných plodů se rodí škůdci, kteří ohrožují stromy a jinak než sběrem jejich množení zabránit nelze.

Andrea Strohmayerová ale nekončí jen u záchrany stromů, z třešní vyrábí i množství produktů. Vysvětluje, že každá odrůda je specifická svou barvou i chutí, což lze pozorovat na jejích marmeládách. Ty ostatně jednou nepřímo prezentovala ve Vídni britskému princi Charlesovi a jeho ženě Camille. V jejím sortimentu lze nalézt také vína, šťávy, čatní nebo hořčice.

K dobrému pití dobré jídlo

Burgenland nezaostává ani v gastronomii. Právě naopak. K dobrému vínu patří dobré jídlo a na to narazíte i na místech, kde byste ho nečekali. Několik restaurací je držitelem ocenění haube, rakouské verze Michelina. Někdy jsou na loukách uprostřed ničeho nebo ve skutečně malých obcích.

V okolí Neziderského jezera se hodně jí ryby, na jihu se pak chová takzvaný zickentalský bažinný skot. Ten by se dal nazvat jakousi burgenlandskou verzí plemene black angus, oba zástupci totiž mají tmavě hnědou až černou barvu kůže.

Skot se zpracovává nejen na maso pro restaurace, ale samozřejmě se z něj dělají i nejrůznější masné výrobky včetně delikátní a jemné sušené šunky a uzenin. Jelikož ale skot chovají malí farmáři, na jejich produkty v supermarketech zřejmě nenarazíte. Nakoupit musíte většinou přímo u zdroje.

Burgenlandská kuchyně je obecně velmi lidová a vesnická. Jelikož byl region jeden z nejchudších v Rakousku, a dodnes tomu tak je, museli být lidé skromní. Zvířaty neplýtvali a zpracovávali je celá. Takže pokud vám nevadí vnitřnosti, můžete si dopřát játra, dršťky, plíčky a tak dále.

Vesnická lidovost, která nesouvisí tolik s kuchyní, ožívá pak v jedné z nejúchvatnějších atrakcí Burgenlandu. Tou je skanzen Mönchof, bez nadsázky monstrózní rekonstrukce vesnice zhruba z přelomu 19. a 20. století.

Ve skanzenu je množství budov, včetně kostela.

FOTO: Michael Švarc, Novinky

Skanzen funguje od roku 1990.

FOTO: Michael Švarc, Novinky

Nejenže se neustále rozrůstá o nové a nové stavby, ale za celým dílem stojí jedna rodina — Haubenwallnerovi. Na bývalé rodinné vinici její členové vybudovali rozlehlý komplex, který čítá školu, hokynářství, kino, poštu, hasičskou zbrojnici, ale i kostel. Vše samozřejmě s dobovým vybavením.

I pro ty, kteří skanzenům obyčejně neholdují, je to neskutečně zajímavá podívaná už jen kvůli tomu, kolik práce se za celou vesnicí ukrývá. Kdo tedy chce nahlédnout i do historie Burgenlandu, Mönchof, který je otevřený od roku 1990, mu dává jedinečnou příležitost. A konají se tu i svatby.