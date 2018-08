mšv, Novinky

Část terminálu musela být v úterý kvůli domnělému granátu ihned vyklizena. „Kvůli policejnímu vyšetřování zahrnujícímu jedno zavazadlo je odbavení na Terminálu D momentálně omezeno,“ informovalo letiště na Twitteru. Přivolaní pyrotechnici se prý po objevení sexuální pomůcky začali hlasitě smát.

Do smíchu ovšem nebylo majiteli kompromitujícího předmětu, kterého prý obklopilo několik ozbrojených policistů. „Po asi 60 minutách se k nám vrátil člen pyrotechnické jednotky a smál se. To, co považovali za ruční granát, byl ve skutečnosti vibrátor, který jsme s přítelkyní koupili před dvěma týdny,“ uvedl majitel, podle informací listu Morgenpost 31letý muž.

Letiště posléze terminál plně zpřístupnilo, nicméně informovalo, že může dojít ještě k nějakým komplikacím.

Situaci na letišti Schönefeld lze ještě považovat za úsměvnou. V minulých dnech došlo ale na dalších dvou německých letištích rovněž k evakuaci a k uzavření. Nejprve to bylo na letišti v Mnichově, kde koncem července pronikla do bezpečnostní zóny žena, která neprošla řádnou kontrolou. [celá zpráva]

Tento týden v úterý se problémy vyskytly zase na letišti ve Frankfurtu nad Mohanem, kde bezpečnostní kontrolu obešla čtyřčlenná francouzská rodina. [celá zpráva]