Unikátní je galerie především tím, že se její expozice odhaluje nebo naopak mizí pod vodou podle odlivu a přílivu. Pohyb oceánu lze pozorovat především u soch, které jsou umístěny v úrovni hladiny. Kromě nich ale potápěči naleznou i zcela potopené sochy, několik jich je také na střeše kovové krychle, která galerii ohraničuje.

The "Coralarium" is the world's first intertidal art gallery https://t.co/H6aaKJE303 pic.twitter.com/XJRVs0Vxsb

Zpola potopená stavba podle tvůrců vytváří jakýsi pomyslný most mezi suchozemským a podmořským světem. Její nejnižší část leží tři metry pod hladinou, od mořského dna pak celkově měří šest metrů. Materiály a vzory byly prý pečlivě vybrány, aby napodobily korálový útes a přilákaly tak nějakou mořskou faunu, která by se v galerii mohla usadit.

The world’s first ‘coralarium’ has launched in the Maldives – but what exactly is it all about? https://t.co/pdGBvWfZMU pic.twitter.com/9SJgbcl2cw