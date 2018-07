Novinky, ČTK

Důvodem zpoždění jsou podle letiště technické problémy způsobené třetí stranou. O problémech informují především zpravodajské weby skandinávských zemí, které mají na ostrově mnoho turistů.

"Technické problémy při odbavování zavazadel na letišti na ostrově Rhodos způsobily zrušení či zpoždění řady letů. Odbavování je zajišťováno ručně, s pomocí tužky a papíru," uvedla norská veřejnoprávní televize NRK.

Někteří nocovali na letišti



"Cestující čekají ve frontách na odbavení šest až sedm hodin."

Cestující na letišti si stěžují na chaos a naprostý nedostatek informací. Někteří pasažéři zůstali v odbavovací hale přes noc, další byli rozvezeni do hotelů v okolí.

Technický výpadek ovlivnil také nedělní odlet 180 českých turistů spojem největší české letecké společnosti Travel Service. Let odstartuje z Rhodosu až dnes, podle mluvčí Travel Service kolem 16:00 místního času. Není vyloučeno, že na odlet čeká zatím marně více Čechů, kteří do destinace necestovali tímto charterovým letem.

I Norové to mají složité



Norská televize NRK informovala o tom, že na Rhodosu marně čeká na odlet přibližně tisíc Norů. Část z nich byla poslána do Turecka, odkud se měla následně vrátit do Norska, ale kvůli striktním pravidlům na délku platnosti pasu nebylo mnoho z nich přijato a byli následně posláni autobusem do přístavu, přičemž byli odeslánizpět na Rhodos. Ti šťastnější pak nocovali v přeplněné lobby hotelu, kde jich bylo na 600.

Právě Rhodos je jedním z nejoblíbenějších řeckých ostrovů vůbec. Turisté tam nemíří jen s cestovními kancelářemi, ale mnozí tam vyrážejí i na vlastní pěst.