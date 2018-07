Na 180 obyvatel malé vesnice Innaarsuit severozápadě Grónska vystrašil obří ledovec, který připlul do nebezpečné blízkosti jejich obydlí. V případě, že by se jeho část utrhla, mohla by vesnici ohrozit vlna tsunami. Vedení obce proto vyhlásilo stav nouze a vyzvalo všechny obyvatele, aby se vydali na vrchol hory, u jejíhož úpatí byla vesnice vystavěna. Celý článek Vesnici v Grónsku děsí obří ledovec. Tyčí se nad domy a může způsobit tsunami»