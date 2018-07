mšv, Novinky

Nová expozice je dalším krokem ke znovuotevření akvária — více než polovina ho totiž i šest let po hurikánu zůstává uzavřená. „Sandy zaplavila několik expozic, zničila vybavení a kanceláře administrativy. Akvárium tak stále operuje jen z nějakých 40 procent celkové kapacity,“ tvrdí ředitel instituce Jon Forrest Dohlin.

Žraloci, kteří jsou nyní nejnovějším lákadlem, měli být v akváriu už v době, kdy hurikán udeřil. Jejich zařazení do expozice však muselo počkat, když se pracovníci před šesti lety snažili zachránit co možná nejvíce zvířat a zároveň uvést do provozu ty části akvária, které nebyly tolik postižené katastrofou. „Otevření nové expozice Ocean Wonder: Sharks! je skvělým krokem kupředu, rozšířením zážitku, za kterým se mohou návštěvníci do akvária vypravit,“ dodal ředitel.

Další fází má být obnovení všech expozic, které byly při hurikánu ztracené. Zabrat by to mělo dalších 12 až 18 měsíců.

Poučit o hrozbách a znečištění

Nová expozice se rozkládá na skoro 5300 metrech čtverečních a návštěvníci v ní naleznou 12 druhů žraloků, ale také 6 druhů rejnoků. Společnost jim v dalších nádržích dělají mořské želvy, drobnější ryby a další živočichové. „Vstoupíte a jste obklopeni indo-pacifickým korálovým útesem, který byste mohli spatřit při potápění v Austrálii nebo na Fidži,“ popisuje Dohlin. Nádrže vytvářejí prosklený tunel, který má návštěvníkům navodit pocit, že jsou dalšími obyvateli úchvatné mořské říše.

Kromě zábavního aspektu se pak při tvorbě nové expozice myslelo také na poučení. Akvárium má návštěvníkům vysvětlit, jak důležitá je ochrana mořského ekosystému a jak vážným problémem je znečištění oceánů odpadky, zejména pak plasty.

Jakýmisi ambasadory tohoto globálního problému se stali právě žraloci. „Pravdou je, že pokud milujete korálové útesy, měli byste práci žraloků ocenit. Tito predátoři jsou důležití pro udržování diverzity. Bohužel se jejich počty ve velkém snižují, což představuje pro oceány nepředstavitelnou hrozbu,“ upozorňuje ředitel akvária.

Nová budova v Brooklynu se návštěvníkům otevřela poslední červnový den, v plném rozsahu se akvárium neotevře dříve než v roce 2020. „Dostali jsme od hurikánu Sandy lekci, kterou jsme se rozhodli zužitkovat,“ tvrdí Dohlin o nové stavbě, která by měla potenciálním nebezpečím odolat.