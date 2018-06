jky, Novinky

Těm, kteří na ostrově Havaj (Big Island) vstoupí za bariéry a budou chodit na nebezpečná místa, už nově nehrozí jen pokuta do výše pěti tisíc dolarů (111 tisíc korun), ale také odnětí svobody do výše jednoho roku. Do tohoto data už bylo za tento prohřešek zatčeno okolo 40 osob, přičemž 12 z těchto zatčení proběhlo v uplynulých deseti dnech.

K prvnímu zranění, spojenému s focením a natáčením letošní sopečné činnosti na Havaji, došlo 20. května, kdy muže zranil letící kus lávy, zatímco natáčel její proud na balkóně ve třetím patře.

Rychlejší než průměrný člověk



Mluvčí tamějšího starosty Janet Snyderová přitom důrazně varuje, že letící šplíchance lávy mohou mít i hmotnost ledničky, avšak zabít mohou i výrazně menší kusy. Přibližování se k lávě je však nebezpečné i kvůli tomu, že už bylo zaznamenáno její proudění o rychlosti až 27 km/h, což je přeci jen vyšší rychlost, než dokáže vyvinout průměrný člověk. O popílku a nebezpečných plynech nemluvě.

Havajské nouzové úřady už varovaly před potenciálně smrtelnou koncetrací oxidu siřičitého ve vzduchu v oblasti kolem Kilauey a před výbuchy metanu, které mohou do okolních oblastí vymrštit obří kameny. Veškerá varování se však zatím u některých turistů i místních míjela účinkem.