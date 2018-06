Jakub Kynčl (Soul), Novinky

Nejen Češi mají patent na nakládání zeleniny. A pokud s oblibou ochutnáváte na cestách po Balkánu nejrůznější nakládanou zeleninu, možná si oblíbíte i nejznámější korejskou pochoutku – kimchi. Nejtradičnější korejská pochutina vás bude doprovázet skoro u každého pokrmu. Přesný název se následně odvíjí od toho, co je hlavní ingrediencí – nejčastěji počítejte se zelím, výjimkou ale nebývá ani okurka či ředkev. Kimchi se navíc liší recept od receptu, a tak ve dvou restauracích nechutná stejně. Velmi vysoké nutriční hodnoty pak dělají z kimchi „superjídlo” oblíbené i mimo Koreu.

Kimchi a doplňky ke korejskému BBQ v hlavní roli

Produkce kimchi má v Koreji tradici zhruba už od sedmého století. Teprve až někdy v 18. století se však začalo vyrábět kimchi pálivé, jak je populární dnes. Skutečností je, že výživoví poradci se shodují, že není pro tělo zas až tolik potravin, které by měly lepší nutriční hodnoty než právě toto jídlo. Díky fermentačnímu procesu navíc vyjma vitamínů a minerálů obsahuje také tělu prospěšné bakterie, které napomáhají trávení, ale podle studií i předcházejí vzniku rakoviny.

Není vše jen o kimchi

I další z korejských jídel, kterému se dostalo celosvětové popularity, je extrémně zdravé a lze na něm postavit jídelníček. Řeč je o pokrmu zvaném bibimbap. Jde jednoduše o misku rýže doplněnou o nejrůznější zeleninu a maso. A ač může být bibimbap považovaný i za fastfood, protože se vše jednoduše nahází do misky a servíruje, těžko byste na světě hledali podobně nutričně kvalitní fastfood. Může se jíst teplý i studený, případně i ve vegetariánské podobě a obvykle stačí přivonět a zaútočí na vás nejrůznější aroma. Pokud je na vás právě díky těmto vůním bibimbap příliš exotický, skýtá korejská kuchyně jinou velkou jistotu – barbecue.

Kousky grilovaného vepřového pupku připravené na tradičním korejském grilu

Korejské BBQ je pojem po celém světě a nějak se předpokládá, že během své návštěvy Jižní Korey tento zážitek nevynecháte. Grilují se tradičně vepřové i hovězí maso, ale běžně se vám může stát, že se určitá restaurace specializuje pouze na jedno z těchto dvou mas. Berte to jako dobré znamení, když se kuchaři specializují, a užijte si ceremonii. Rozstřihávání grilovaného masa nůžkami je pak něčím zcela běžným. Buď to za vás udělá kuchař, anebo to bude na vás.

Nespoléhejte jen na kuchaře



Grilování v korejské restauraci je taková malá společenská událost. A pro neznalého člověka také jedno velké puzzle. Hned po usazení začnete přemýšlet nad tím, zda se vše v mističkách, které máte vyskládané na stole, jí bez další tepelné úpravy. A než se stačíte rozhodnout, přijde obvykle kuchař s typem masa, který jste si vybrali, a spustí gril vestavěný do stolu. Když je u stolu kuchař, stará se o maso právě on. Ale co když odejde? V takový moment by se měl masa někdo ujmout. Obvykle muž, který má s tímto způsobem stravování již zkušenosti.

Od ocásku až po rypáček...

V mnoha restauracích totiž kuchař pouze započne grilovací proces pro strávníky a následně mají právě oni zodpovědnost za jeho obracení, případně i porcování pomocí nůžek a následně i jeho servírování, když je hotové. Považuje se za poměrně nevhodné maso tepelně upravovat přespříliš, zejména pak máte-li před sebou dražší kus masa. Nespoléhejte se na to, že se kuchař o vše postará. Někdy to tak možná bude, ale hlavní zodpovědnost za maso leží na vás, hlavně pak odejde-li kuchař k jinému stolu. Když budete mít v nějaké z mističek syrový česnek, klidně jej bez obav na gril přidejte a nechte ho zezlátnout. Požádejte ale o svolení ostatní.

Fastfood se vším všudy

Pokud se vám nebude chtít vysedávat u jídla déle, protože je váš cestovní itinerář příliš plný, případně pobyt v Koreji krátký, můžete se spolehnout na nefalšovaný fastfood. A tím nemyslím zrovna krabičku nudlí všemožných příchutí, které můžete za drobný peníz koupit v každém obchodě. V mnoha z nich mají i horkou vodu, abyste si je mohli rovnou zalít. Ale pokud vaše chuťové buňky volají po něčem trochu zajímavějším, tak vzhůru na tržiště!

Nudle, nudle, nudle...

Pakliže nejste fanoušci pálivého, dávejte velký pozor, protože pálí většina jídel. Na otázku, zda chcete jídlo pálivé, odpovídejte zamítavě, protože i tak vás nejspíš bude pořádně štípat.

Zkrátka nepřijdou ani vegetariáni. Tedy pokud jim nevadí trochu pálivější chutě...

Nejste v nejcentrovatějším centru Soulu? Tak počítejte s tím, že prodejci budou hovořit anglicky spíše jen základně, anebo vůbec. Domluva rukama nohama. Vyjma masa z grilů si můžete koupit třeba čerstvě usmažené placky s chilli, prasečí pečínky, nejrůznější mořské potvory na všechny způsoby, což zahrnuje také tu nulovou – tedy třeba sashimi ze syrového tuňáka. Ceny nebývají úplně nízké, ale zaplatíte určitě méně než v lepších restauracích. A hlavně vše se připravuje přímo před vámi a jídlo tedy dostáváte v té nejčerstvější podobě.

Je libo rybička?

Jak neudělat ostudu u stolu?

Stravování v Koreji je o trochu méně svázané konvencemi než třeba v Japonsku, kde mají mnoho pravidel, jak by se mělo správně jíst. Většina Korejců však bude ráda, že jste nezakotvili v první fastfood restauraci se žlutým písmenem M na červeném pozadí. I tam se ale promítá místní kuchyně, a vy si tak můžete za necelou padesátikorunu objednat bulgogi burger.

Když nemáte experimentální náladu, můžete zkusit jen bulgogi burger z nejznámějšího řetězce rychlého občerstvení.

Bulgogi jsou tenké plátky hovězího, obvykle flank steaku, naloženého se sójovou omáčkou, cukrem, česnekem, zelenou cibulkou, pepřem, sezamovým semínkem a sezamovým olejem. Křehoučké a šťavnaté. A pokud nemusíte hovězí, máte jistotu, že skoro na každém rohu narazíte na podnik servírující čerstvé ryby a mořské plody.

Ryby a mořské plody tvoří jeden z pilířů korejské kuchyně.

Pokud zakotvíte v jakékoliv tradiční korejské restauraci, zcela postačí, když budete dodržovat jednu jedinou zvyklost a nebudete si nalévat žádné nápoje sami. Nikoho sice neurazíte, když si vodu či pivo nalijete sami, ale po čase přijdete na to, že je to docela i zábava tento zvyk dodržovat. Tedy pokud máte u stolu ty správné parťáky, kteří o korejské kultuře alespoň něco málo vědí...