sl, Novinky

Od invaze vedené bývalým iráckým prezidentem Saddámem Husajnem v roce 1990 se do země vrátilo jen málo kuvajtských firem. Byznysmen Abdul-Aziz al-Babtain je však výjimkou.

Do rozsáhlého pozemku nacházejícího se asi 150 kilometrů jižně od města Basra, který býval za války v Zálivu bojištěm, investoval 58 miliónů dolarů (asi 1,3 miliardy korun), aby na něm vybudoval přírodní rezervaci s datlovou farmou.

Iráku chce pomoci s návratem k datlové nadvládě

„Doufáme, že zde bude do pěti až šesti let 100 tisíc datlovníků,“ nastínil plány podnikatelův zástupce Diyah Sharadeh s tím, že datle budou nejprve prodávány v Iráku a teprve poté vyváženy do zahraničí. Zatím zde bylo vysázeno pět tisíc stromů.

Irák podle agentury Reuters v minulosti zaujímal 75 procent celosvětové produkce datlí, kvůli konfliktům v posledních desetiletích však produkce klesla na pouhých pět procent. Přitom v zemi roste zhruba 350 druhů datlovníku.

Farma má na místě historii

S budováním farmy na iráckém území přitom Babtain začal už v roce 1980, po invazi o deset let později mu ji však tamní vláda zkonfiskovala. A s ohledem na skutečnost, že se nacházela v blízkosti hranic s Kuvajtem, změnila se ve vojenskou zónu, která bývala nezřídka terčem leteckých útoků.

Ve snaze zahájit novou kapitolu Irák nakonec farmu Babtainovi vrátil a ještě ke všemu ho osvobodil od daní. Farma už od svého založení stihla pokrýt celkem 50 pracovních pozic s tím, že jakmile stromy začnou produkovat plody, vznikne jich ještě minimálně desetkrát více.

Dalším krokem bude podle kuvajtského byznysmena vybudování přírodní rezervace, do které vysadí pštrosy a jeleny. „Od iráckého ministerstva zemědělství máme povolení k importu pštrosů a jelenů. Tato zvířata tady nemají zastoupení, a tak je chceme přivézt,“ svěřil se Sharadeh.