mšv, Novinky

Prohlídka, která vznikla pod hlavičkou muzea Domu Anny Frankové, trvá asi 25 minut a turisté si při ní mohou prohlédnout v podstatě stejné prostory jako při reálné prohlídce. S tou výjimkou, že je v místnostech vyobrazen původní nábytek.

Virtuální prohlídka byla vytvořena na základě rozsáhlého historického výzkumu, proto by vybavení mělo odpovídat tomu, které se v tajném úkrytu Frankových skutečně nacházelo. Nábytek byl z domu odstraněn poté, co nacisté úkryt židovské rodiny odhalili. Annin otec Otto, který hrůzy války přežil a muzeum založil, si přál, aby místnosti zůstaly i po otevření prázdné.

„Narozeniny Anny Frankové jsou každoročně významným dnem, letos by oslavila už 89 let. Ale její život skončil brzy. Bylo jí pouze 15, když zemřela v koncentračním táboře Bergen-Belsen. Je to den, který nám připomíná hrůzy minulosti, ale je zároveň důležité, že díky novým technologiím dokážeme příběh Anny Frankové vyprávět i dalším generacím,“ myslí si ředitel muzea Ronald Leopold.

Lze si jej projít odkudkoli



V rámci virtuální prohlídky mohou návštěvníci interagovat s nejrůznějšími objekty v místnostech, které díky speciální technologii působí velmi reálně. V Annině pokoji najdou i její deník, který byl vydán knižně a stal se hitem, i když popisuje smutné události druhé světové války.

„Myslím, že je to unikátní zkušenost, protože se dokážete do Anny skutečně vcítit. Cítíte její naděje, ale i strach, když musí být tiše, protože se bojí, aby ji nikdo neslyšel, a nemůže se podívat z okna, aby ji nikdo neviděl,“ tvrdí vývojářka Tina Tranová ze společnosti Oculus, která je jednou z firem, jež prohlídku navrhly.

Virtuální prohlídka je zatím k dispozici třeba v nizozemštině, angličtině, hebrejštině nebo němčině. Nevšední zážitek si ovšem lze vychutnat odkudkoli, stačí si prohlídku stáhnout ze stránek vývojářů do zařízení na virtuální realitu od Samsungu.