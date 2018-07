Jakub Kynčl (Dubaj), Novinky

Pro ty, kteří jsou v Dubaji poprvé

Máte v Dubaji jen den či dva a ještě nikdy jste tu nebyli? Nepřežeňte to a počítejte s tím, že část času můžete strávit v dopravních prostředcích a někde můžete stát i fronty na vstup. Neměli byste samozřejmě vynechat návštěvu nejvyšší budovy světa, Burdž Chalífy. Po internetu si můžete svůj vstup rezervovat na určitý čas, a zcela se tak vyhnout frontám. Určitě to udělejte. Zajeďte si do starého města (Deira), vychutnejte si vodní dýmku v některé kavárně a projděte se po promenádě tamější marinou. A nejluxusnější hotel světa - Burdž al-Arab, který proslul mimo jiné svým tvarem, také stojí za cestu okolo.

Legendární hotel Burdž al-Arab

Pláží sice v Dubaji není habaděj, ale několik veřejných vám postačí k tomu, abyste nemuseli tento emirát ve svém našlapaném programu opouštět. Pokud se vám do vašeho itineráře nevejde pouštní safari v džípech, můžete si zajít zalyžovat do obří haly Ski Dubai. Výbavu vám na místě půjčí. A máte-li rádi dobré jídlo, vychutnejte si směs restaurací, které Dubaj nabízí. Spojené arabské emiráty nemají vlastní typickou kuchyni, mísí se tu chutě celého světa. Najdete zde tak nejen skvělé arabské restaurace, ale třeba také indické, francouzské či italské. Stačí si vybrat.

Pro ty, kteří milují umění

Dubaj se dynamicky rozvíjí, a tak zde opravdu každý měsíc přibývají kulturní akce a festivaly. Koná se tu nejen filmový festival, Comic Con, ale i obrovské množství výstav. A ač je vedlejší emirát Abú Dhabí považován za centrum emirátské kultury, Dubaj rozhodně nezaostává. Literatura, design, kaligrafie - to vše tu má vlastní festivaly.

Z představení La Perle vám půjdou oči kolem...

Pokud jste však v Dubaji jen na skok, dá se očekávat, že si nebudete úplně moci načasovat svou návštěvu na období festivalu, který by vás učaroval. Proto přijměte aspoň jeden tip na zážitek, na který budete ještě dlouho vzpomínat. Pokud jste někdy byli na cirkusově-divadelním představení skupiny Cirque du Soleil (CdS), nesmíte vynechat představení La Perle. To sice nespadá pod CdS, ale jeho úroveň je přinejmenším na stejné úrovni. A píšu to z pozice člověka, který viděl v Las Vegas všechna vyjma jednoho vystoupení CdS. Akrobacie nejvyšší třídy, působivá průprava a útok na všechny smysly - takové je představení La Perle.

Pro ty, kteří rádi nakupují

V Dubaji jsou dva typy nákupů. Jeden se odehrává na tržištích ve čtvrti Deira a ten druhý v hypermoderních nákupních centrech, zejména v Dubai Mall, které přímo sousedí s budovou Budrž Chalífa. V Deiře nakoupíte čerstvé a poměrně levné koření, včetně šafránu, který je do Dubaje dovážen z Íránu. Je nejen vysoce kvalitní, ale také několikrát levnější než v České republice. Hned vedle trhu s kořením je pak známý zlatý souk, tedy trh se zlatem. Zdejší zlato je převážně 18karátové a za výlohou jednoho z obchodů můžete vidět i rekordní zlatý prsten v hodnotě vyšší než 65 miliónů korun.

Dubajský souk (neboli trh) s kořením je pověstný. Seženete zde vyjma koření i čaje, pistácie či esenciální oleje.

Pokud vás nezajímá ani zlato, ani koření, vyrazte do Dubai Mall. Zde se nachází plno luxusních módních obchodů, ale také obchody s elektronikou, kterou lidé z Dubaje často vozí. Nové mobilní telefony tu totiž vycházejí o nějakou tu tisícovku levněji než v ČR. Nechybí však ale ani luxusní šperky a kosmetika z celého světa. A až vás ty nákupy přestanou bavit, můžete si zajít zabruslit na ledovou plochu či si alespoň zajít do úchvatného akvária, které se nachází přímo uvnitř Dubai Mall.

Pro ty, kteří cestují s dětmi

Těm, kteří cestují s dětmi, se v Dubaji doporučuje asi úplně nejsnáze. Málokdo jiný totiž umí vydržet na jednom místě tak dlouhou dobu. Pokud se ale baví děti a nezlobí, tak co si přát více? I na rodiny s dětmi začali v Dubaji poměrně nedávno cílit, a vy tak můžete vyrazit se svými ratolestmi za zábavou. Pokud máte už děti školou povinné, které mají rády adrenalin, zvolte IMG World of Adventure, což je největší krytý zábavní park na světě. Najdete zde vše od decentních atrakcí až po horskou dráhu, ze které se bude tajit dech i dospělým odvážlivcům. Bez potíží zde můžete strávit čtyři až šest hodin. Platíte zde vstupné, atrakce už máte posléze zdarma.

Pohled do Dubai Parks and Resorts

Pokud cestujete s menšími dětmi, řekněme od tří do sedmi let, vydejte se spíše do Dubai Parks and Resorts, což je jeden obří zábavní park, rozdělený na několik menších. Vstup si můžete zaplatit i jen do některého z nich. Najdete zde Legoland Dubai, Legoland Water Park, Motiongate Dubai a Bollywood Parks Dubai. Evropané chodí nejčastěji do Legolandu a hollywoodskými hity inspirovaného Motiongate. Část parků je krytá, ale mezi místy musíte procházet venkovními prostory, kde je mnoho atrakcí. Pokud navštěvujete Dubaj v létě, může být (a nejspíš i bude) opravdu teplo a vy oceníte spíše Legoland Water Park či výše zmíněný krytý zábavní park. Více najdete v článku zde.

Pro ty, které fascinuje budoucnost

Futuristických budov je v Dubaji přehršel. Mezi všemi samozřejmě vyčnívá už výše zmíněná Burdž Chalífa. A než se otevře koncem tohoto roku rekordní vyhlídkové ruské kolo, můžete si vychutnat úchvatný výhled aspoň odsud. A pokud chcete spatřit na vlastní oči květinový park jako z jiného světa, zařaďte si do svého itineráře Dubai Miracle Garden.

Při západu slunce září rámeček do dáli zlatou barvou...

Pokud chcete navštívit nějaké místo, které zatím ještě mnoho českých turistů navštívit nestihlo, udělejte si cestu kolem „rámečku” nazvaného Dubai Frame. Tato 150 metrů vysoká stavba funguje nejen jako vyhlídkový bod s populární prosklenou podlahou, ale také jako pomyslné rozdělení staré a nové Dubaje. Když se totiž podíváte skrz rámeček ze strany starší zástavby, uvidíte jen ty nejmodernější mrakodrapy. A naopak z moderní zástavby uvidíte tu starší část Dubaje, tedy víceméně tu jedinou, která tu v roce 2003 při mé první návštěvě emirátu vůbec stála. Stačilo pouhých 15 let...