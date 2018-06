mšv, Novinky

Stalinovy mrakodrapy, jak se sedmi výškovým budovám souhrnně říká, jsou postaveny ve stylu socialistického realismu, s prvky římské estetiky, stylu art deco, ale také s elementy historické ruské architektury. Kromě toho se na nich nacházejí různé sovětské symboly, zejména hvězdy až na samém vrcholu. „Všechny budovy mají střechu končící špičatou věží. Jednotlivý vzhled se ovšem odlišuje. Část jich imituje odkaz ruské architektury, a to je velmi zajímavé,“ řekl pro agenturu AP lokální historik Denis Romodin.

„Na jednu stranu můžeme zpozorovat Stalinovu slabost pro monumentálnost, ale mrakodrapy odrážejí také některé prvky ruské architektury 17. a 18. století,“ dodal Romodin s tím, že Sedm sester bývá často přirovnáváno svou strukturou ke starším výškovým budovám v New Yorku či Chicagu.

Tyto prvky podle něj ovšem pocházejí z ranné evropské architektury. „Americké i moskevské mrakodrapy pojí stupňovitá struktura. Je to dědictví evropské architektury a všech těch italských věží a zvonic, ale také ruské architektury. Američtí ani sovětští architekti ovšem nepřišli s ničím novým, protože tento vzhled je založen na dlouhotrvajících tradicích,“ uvedl historik.

Těší se oblibě u místních



Dnes je Sedm sester, jak se budovy nejčastěji nazývají v turistických průvodcích, využíváno různě. Své doby byla nejvyšším mrakodrapem nynější hlavní budova Moskevské státní univerzity M. V. Lomonosova. Jiné slouží jako hotely, bytové komplexy nebo jako budova Ministerstva zahraničních věcí. Původně mělo být ovšem Stalinových mrakodrapů osm, ale poslední z nich nikdy nedošel do fáze výstavby a po Stalinově smrti se od něj zcela upustilo.

O nějakém větším užitku se nepřemýšlelo, šlo především o demonstraci síly Sovětského svazu. „Zaprvé to byla ukázka, že se průmyslový sektor SSSR po válce vzpamatoval. Další podobný mrakodrap vyrostl ve Varšavě (Palác kultury a vědy, pozn. red.), plánovalo se stavět i v Kyjevě a taky v Pobaltí. Bylo to znamení toho, že je Sovětský svaz dostatečně silný a nikdo by si s ním neměl zahrávat,“ tvrdí ředitelka Moskevského muzea architektury Elizaveta Likhačevová.

Kromě mrakodrapů měla vítězství nad nacisty symbolizovat i linka metra — Moskevský centrální okruh. Podobně jako v Petrohradu, i v Moskvě dnes funguje několik prohlídkových tras po městských střechách, které místním i turistům nabízejí nevšední pohledy na ruskou metropoli. „Je to symbol jedné epochy. Pro mě osobně je zajímavé sledovat vývoj někdejší architektury,“ uvedl jeden z turistů na adresu Sedmi sester.

Podle místního průvodce Andreje Filippova, který turisty provádí po střechách, jsou Stalinovy mrakodrapy mezi místními populární. A to mnohem více než moderní zástavba. „Lidé se s nimi dokážou nějak více ztotožnit,” řekl Filippov.