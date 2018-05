Taťána Marenčíková, Novinky

Většina turistů míří především do hlavního města Vaduz, které je druhým největším v knížectví hned za městem Schaan. Město bylo pojmenováno podle hradu Vaduz, tyčícího se na kopci o 120 metrů výše. Historie stavby se datuje do 12. století a dodnes slouží jako oficiální rezidence lichtenštejnské knížecí rodiny. Proto je také hrad veřejnosti nepřístupný. Leda že…

Z centra hlavního města, napravo katedrála svatého Florina

FOTO: Taťána Marenčíková, Novinky

K hradu se z centra města dostanete půlhodinovou procházkou a existuje jedna výjimka, která umožňuje nahlédnout za jeho brány. Během státního svátku 15. srpna zvou kníže Jan Adam II. s kněžnou Marií Kinskou návštěvníky do růžové zahrady na aperitiv. Radostnou událost samozřejmě doplňují proslovy, trhy, ohňostroj a všelijaké další veselice.

Knížecí hrad při pohledu z centra Vaduzu

FOTO: Taťána Marenčíková, Novinky

Jste-li fanoušky hradů a poněkud zevrubnějších prohlídek, neměli byste si nechat ujít především druhou výborně zachovalou středověkou stavbu knížectví – hrad Gutenberg ve vesnici Balzers. Ta je vzdálená jen pár minut jízdy autem z hlavního města. Podhradí je přístupné zdarma po celý rok, kaple a růžová zahrada jsou otevřeny od desáté dopolední do sedmé večerní po celou letní sezónu a podrobná prohlídka hradu je možná po předchozí domluvě.

Hrad Gutenberg v Balzers stojí za pohled.

FOTO: Taťána Marenčíková, Novinky

Miniaturní země září i na gastronomické mapě. A to hned dvěma hvězdami. A ne jen tak ledajakými, ale těmi nejcennějšími, michelinskými. Což je mimochodem stejný počet, který osvětluje Prahu, jednu z nejnavštěvovanějších evropských metropolí, která je více než 28krát větší než Vaduz, kde se obě oblíbené restaurace nacházejí. Ve zbytku naší republiky se už další restaurace ověnčená michelinskou hvězdou nenachází.

Restaurant Torkel najdete v historickém domě přímo v knížecích vinohradech. Objekt dokonce zdobí starobylý lis na hrozny a nabídka zdejších vín prý těžko hledá konkurenci. Servírují zejména tradiční lichtenštejnskou kuchyni s lehkým dotekem Asie. Čtyřchodové polední menu zde pořídíte za na tamější poměry docela slušnou cenu 1500 korun.

Chcete-li pojíst s výhledem přímo na knížecí hrad a Alpy, zamiřte do restaurace Marée. Nachází se v místním luxusním hotelu a servíruje prý nejen snídaně, pro které by člověk zabil. Vyhlášené pokrmy si můžete užít i v tzv. Orlím hnízdě umístěném pod korunami stromů s dokonalým výhledem na hrad zalitý zapadajícím sluncem. Oběd o několika chodech zde pořídíte kolem dvou tisíc korun, večeři zhruba o polovinu dráže.

Wir sind auf der Suche nach eine(m) Chef de Rang / Kellner(in). Bewerbungen bitte unter restaurant@sonnenhof.li 😎🤗 Wir freuen uns auf Sie. Zveřejnil(a) Park Hotel Sonnenhof dne 11. říjen 2017

Lichtenštejnsko ovšem nejsou jen jídlo a hrady, pyšní se také vlastním pivovarem. Ten nabízí ležák, ale i několik speciálů či dokonce i whisky pivo s více než deseti procenty alkoholu, které zrálo devět měsíců v dubových sudech. A země nadchne i milovníky aut. Stroje, které se po místních poloprázdných silničkách prohánějí, by dozajista potěšily i Jeremyho Clarksona.

FOTO: Mapy.cz

Nesmíme zapomenout ani na krásnou okolní přírodu, Lichtenštejnsko koneckonců leží na svazích Alp a v údolí Rýna. Vyčnívá i zajímavostí, kterou jen tak někde nenajdete. Země je konstituční monarchií, je součástí Schengenského prostoru, ale není členem Evropské unie. Přesto zde nenajdete žádné hranice, pouze ceduli s nápisem Vítejte v Lichtenštejnsku.

To zdánlivě poněkud ztěžuje situaci lovcům pasových razítek. Ale nenechte se mýlit. Lichtenštejnci na cestovací nadšence mysleli, a ač byste marně hledali imigračního úředníka na kartografických hranicích, stačí zajít do turistického informačního centra v samém srdci Vaduzu, kde vám do pasu vrazí štempl za méně než stokorunu. No neberte to.