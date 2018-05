Rady na cestu

Z Prahy do Cancúnu se nedá letět přímo, musíte cestovat třeba z Amsterdamu, Paříže, Kolína. Z Paříže trvá let s Air France skoro jedenáct hodin. Ceny zpátečních letenek se pohybují od 22 tisíc (až s třemi přestupy, včetně letiště v USA) do 27 tisíc Kč.



Místní měnou je mexické peso. Kurs je 1,10 Kč za 1 peso.



Čas je v Mexiku posunutý o 7 hodin nazpět. Když my vstáváme, na plážích Yucatánu nebo v hlavním městě mají půlnoc.



Pitná voda neteče z kohoutku nikde, musí se kupovat balená.



Pokud se budete pohybovat ve velkých městech v centru a na místech, jež turisté vyhledávají, a dodržovat bezpečnostní pravidla stejná pro Vídeň jako pro Pueblu, ani nepoznáte, že jste v jedné z nejnebezpečnějších zemí světa.



V elektrické síti v Mexiku je 127 V a 60 Hz. Zásuvky jsou uzpůsobené na ploché konektory podobně jako v USA. Pro zapojení spotřebičů potřebujete adaptér. V hotelech najdete i zásuvky evropského typu.



Ve státě Puebla se teploty celoročně pohybují mezi 23 a 28 stupni. Obyvatelé jsou milí a vstřícní, v restauracích a hotelech se všude připojíte zdarma na wi-fi. Personál žije hlavně ze spropitného, to se dává úplně všude. Na rozdíl i od našich měst najdete veřejná WC v každém městečku, a dokonce i v obchodech. Za toalety se platí nízké částky, všechny jsou dokonale čisté.

Vánoční hvězda i salát Caesar

Mexiko dalo světu určitě nejméně dvě věci, jež zná každý. Žádné Vánoce si již neumíme představit bez květiny vánoční hvězda, u nás má trochu strohé pojmenování pryšec nádherný, jejíž bohaté červené listy vytvářejí zdání rudých květů. V Mexiku roste i divoce v listnatých pralesích a už Aztékové ji používali k výrobě červeného barviva a ke snižování horečky.

Druhý dar je z oblasti kulinářství, oblíbený salát Caesar vymyslel italský kuchař Caesar Cardini, jemuž došly suroviny, a tak aby hosté nehladověli, sáhl po tom, co v kuchyni našel: listech římského salátu, parmezánu, vejcích, worcesterové omáčce a krutonech. My dnes do salátu přidáváme i ančovičky nebo kuřecí maso.