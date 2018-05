mšv, Novinky

Telegraph píše, že Harry i Meghan mají na Afriku silné emoční i profesní vazby, což z černého kontinentu dělá nejpravděpodobnější místo jejich svatební cesty. Namibie v tipech vede, protože je mezi cestovateli známá pro okouzlující písečné duny pouště Namib. Zároveň panuje domněnka, že by se novopečený královský pár mohl vydat „stanovat“ na safari do luxusního kempu Hoanib Valley Camp. V jeho okolí se totiž mohou návštěvníci zblízka seznámit se slony, žirafami, jednorožci a dalšími obyvateli savany.

Mezi dalšími tipy je třeba Botswana, píše CNN. Ve vztahu novomanželů sehrála tato jihoafrická země totiž zásadní roli. Byla tu údajně zažehnuta jejich romance, když se herečka přijela připojit k princi, který tam pracoval na několika projektech. Pár se sem po roce vrátil kvůli safari, a jeden z drahých kamenů na Meghanině snubním prstenu pochází rovněž z Botswany. I proto je země také mezi žhavými tipy.

Telegraph se domnívá, že královský pár by mohl navštívit i několik další afrických zemí, například Rwandu či Malawi. K oběma státům mají totiž osobní vztah.

Evropa je méně pravděpodobná



Existuje ovšem i možnost, že se novomanželé vypraví na líbánky po Evropě. Navštívit by mohli například italské Positano na pobřeží Amalfi. Stejně tak ale připadá v úvahu Toskánsko, kam by královský pár mohla nalákat gastronomie a víno. Podle CNN je ve hře také řecký ostrov Hydra nebo dokonce norské město Tromsø, do kterého se obvykle jezdí pozorovat polární záře. Jelikož ale není zima, mohlo by být v oblasti méně turistů.

Zahraniční servery se uchylují i k variantám, že královský pár zvolí nějakou ryzí exotiku, i když tomu velké šance nedávají. V takovém případě by volba mohla padnout například na karibský ostrov Nevis, Seychely, Tahiti ve Francouzské Polynésii, Indonésii nebo některý z havajských ostrovů.