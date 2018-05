mšv, Novinky

Zákaz pivních kol, tzv. beer bikes, platí v historickém centru Amsterdamu už od podzimu minulého roku. [celá zpráva] Nyní by se měl rozšířit i na další zóny. Jedná se o jednu z regulací, která by podle správních orgánů měla navrátit do města rovnováhu.

Pivní kola ovšem nejsou jedinou zábavně-alkoholickou atrakcí, která leží úřadům v žaludku. Restrikce podle všeho zasáhnou také vyhlídkové plavby po amsterdamských kanálech, respektive ty plavby, při nichž se primárně konzumuje alkohol. Výletní loďky by rovněž neměly mít možnost kotvit v docích v centru města. Po něm se turisté neprojedou už ani na segwayích.

Obyvatelé pod útokem



Tím ovšem koalice s chystanými opatřeními nekončí. Již existující turistická daň, která v současnosti tvoří kolem 6 procent z ceny ubytování, by se měla zvýšit na 7 procent. Díky tomuto kroku by se do roku 2022 mohlo vybrat až 2,27 miliardy korun. Změny se dále dotknout i zprostředkovatelů ubytování, tedy služeb typu Airbnb, které budou v nejvytíženějších zónách zcela zakázány.

„Musíme se ujistit, že město zůstane obyvatelné především pro jeho rezidenty,“ uvedla mluvčí strany GroenLinks Yvette Hofmanová. „Pro obyvatele je to velká věc, protože se cítí kvůli narůstajícím davům pod útokem, částečně je to kvůli Airbnb a ilegálním hotelům,“ dodala s tím, že v centru je turistická monokultura a rezidenti často své čtvrti nepoznávají.

