Přes 1200 metrů nad zemí. Takhle se čistí prosklená vyhlídka v Grand Canyonu

Vždy jednou za rok podstupuje vyhlídka Skywalk v Grand Canyonu údržbu. To znamená, že nastoupí skupina pracovníků, kteří musejí vyleštit skleněné desky, skrze které koukají návštěvníci do kaňonu. Sklo se musí čistit zejména zespoda, a to je úloha jen pro odvážné. Pracovníci totiž visí na lanech více než 1200 metrů nad zemí, píše Daily Mail.