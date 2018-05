Společnost WSP uvedla, že by se mohlo jednat o nejvíce futuristicky vypadající hotel na světě. Svým nepravidelným mnohoúhelníkovým tvarem bude budova skutečně vypadat jako vesmírná loď ze sci-fi, a kromě hotelu má sloužit jako výstavní prostory.

Každý z oněch kokonů má být kolem 19 metrů vysoký a nabídne několik pater. V každé úrovni se pak bude nacházet jiná část pokoje — v nejvyšších podlažích podle prozatímních plánů ložnice, pod ní koupelna a tak dále.

V hotelu, který bude z drtivé většiny prosklený, se mají samozřejmě nacházet i bary a restaurace. Budova má být navíc velmi ekologická a spotřebovávat minimum energie. Spoustu si jí navíc bude vyrábět sama pomocí solárních panelů a dalších „zelených“ technologií. „Chceme vytvořit uhlíkově neutrální autonomní stavbu,“ uvedla dále společnost WSP s tím, že hotel bude umístěn v nějaké ohromující lokaci.

