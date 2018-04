ivi (Bratislava), Novinky

Na velkou kupu nahrnuli 6000 metrů krychlových sněhu a pokusí se ho přes léto udržet až do příští zimy. Na sníh natáhli speciální geotextilii, na ní je UV fólie proti promočení od deště a na povrchu je další vrstva geotextilie. „Pokud budeme mít na první pokus padesátiprocentní úspěšnost, tak to budu považovat za úspěch,“ řekl televizi Markíza pracovník lyžařského střediska.

Na Slovensku se jedná o první pokus, jak „odložit“ letošní sníh na příští lyžařskou sezónu, ale v zahraničí se to používá zcela běžně. Slovenský reprezentant ve sjezdovém lyžování Adam Žampa se s tímto způsobem uskladnění sněhu potkává často. „Pro každé lyžařské středisko je to velmi velká výhoda. Mají jistotu, že pokud to dobře zakonzervují, tak sníh by jim neměl zmizet,“ řekl.

V lyžařském středisku Jasná mají systém zasněžování, ale uskladněný sníh ušetří také peníze. Vždyť každý kubík vyrobeného sněhu vyjde na dvě až tři eura. V polovině prosince 2020 by měla Jasná organizovat světový pohár. Pokud se jim pokus se skladováním sněhu vydaří, budou v něm pokračovat i v příštím roce a před světovým pohárem budou mít zásoby pro sněhový základ pro závodní trať.