Jakub Kynčl, Novinky

V samotném Mürrenu na vás žádné velké drama nečeká. Kravské zvonce jsou tu to nejvýraznější, do čeho se můžete zaposlouchat. Rozhodně vás nebude rušit zvuk projíždějících automobilů. Místní si totiž v minulosti odhlasovali zákaz vjezdu automobilů do vesnice. Jedinou praktickou variantou dopravy do Mürrenu je tak vlak a nejpraktičtější spojení vede přímo z Interlakenu, resortového městečka mezi dvěma jezery, Thunským a Brienzským.

The Thrill Walk je pro ty, kteří mají pro strach uděláno.

FOTO: Jakub Kynčl, Novinky

O co klidnější je však Murren, o to více zábavy vás čeká ve zdejších oblacích. Řeč je o lanovce směrem na vrcholek Schilthorn. Pro tentokrát si však nechte výlet na vrchol až na později a vystupte na mezistanici Birg v nadmořské výšce 2677 m.n.m. Zde na vás totiž čeká přibližně 200 metrů dlouhá stezka odvahy. Kovovo-skleněná konstrukce se vine kolem samotné hory a ti, kteří mají strach z výšek, se budou chtít tomuto zážitku vyhnout velkým obloukem.

Když sestoupíte po několika desítkách schodů, otevře se před vámi najednou prosklená cesta podél skály. Když už si po několika krocích řeknete, že je to vlastně docela v pohodě, objeví se před vámi balancovací kovové lano, pod kterým je pouze síť. Ano, tuto pasáž máte možnost obejít, ale je to asi ta největší zábava. Zkuste to bez držení rukama. Bez šance. A takovýchto štací tu máte hned několik. Hlavní průběžnou odměnou je však působivý výhled do krajiny z mnoha různých částí atrakce The Thrill Walk.

Co se nachází pod touto originální prolézačkou? Vůbec, ale vůbec nic...

FOTO: Jakub Kynčl, Novinky

Ikonická restaurace si zahrála ve filmu



A až se oklepete z působivého zážitku, nezapomeňte vyjet až na samotný vrcholek Schilthornu. Tam se ve výšce 2970 metrů ukrývá otáčející se restaurace Piz Gloria, kde si můžete mimo jiné dopřát i hamburger Jamese Bonda. Jak by také ne, když se zdejší restaurace objevila ve snímku V tajné službě Jejího Veličenstva, který oslaví už příští rok 50 let od uvedení do kin.

Můžete si také projít stezku tajného agenta, dozvíte se mnoho zajímavostí ve spojitosti s natáčením filmu, prohlédnete si rekvizity a třeba i porovnáte velikost své dlaně s agentem Jejího Veličenstva.