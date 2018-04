Nejpodivnější koupaliště na světě? Chystá se v Kodani

Kodaň by se dala s trochou nadsázky označit za Dubaj Evropy. Ne snad kvůli mrakodrapům, ale spíše pro futuristické projekty, které v dánské metropoli vznikají. Tím nejnovějším, který je zatím v plenkách, je designové veřejné koupaliště, dost možná nejbizarnější na světě. Bazény budou totiž umístěny mezi budovami ve tvaru pyramid. Komplex by měl stát do tří let, píše server Daily Mail.