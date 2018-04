Ryanair vystřídal Southwest Airlines na pozici nejbezpečnějších aerolinek

Dlouhých 47 let držely aerolinie Southwest rekord. Po celou dobu existence na palubě jejich strojů nezemřel jediný pasažér. Změnila to až úterní nehoda, při níž zahynula jedna cestující. Na pozici nejbezpečnějších aerolinek - alespoň co se týče úmrtí - tak Southwest Airlines vystřídaly nízkonákladové aerolinie Ryanair, informoval britský server Independent.co.uk.