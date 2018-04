mšv, Novinky

Vesnice, která stojí v 2743 metrech nad mořem v pohoří Sierra de Catorce, přitahuje především náročnější turisty, kterým nevadí se trochu zašpinit a udělat si delší cestu. Navštívit obci, které se zkráceně říká Real, totiž znamená urazit od hlavní silnice zhruba 27 kilometrů příkrým terénem a projet skoro 2,5 kilometru dlouhým tunelem, který je jedinou přístupovou cestou. Zřejmě z toho důvodu zde plyne čas poněkud jinak a rozvláčněji.

V minulosti byla obec v horách důležitým poutním místem.

FOTO: Profimedia.cz

„Projet tím tunelem je jako vejít do jiného světa. Skutečně si připadáte jako byste cestovali v čase,“ uvedl pro Daily Mail rakouský student Georg Kirchtag, který Real navštívil. „Připadáte si velmi izolovaně, neexistuje žádný způsob, jak se do vesnice dostat rychle,“ doplnil s tím, že obyvatelé z vesnice odcházejí i z důvodu špatného zásobování. V tamních obchodech se prodává pouze to, co dokážou sami majitelé přivézt.

Lákadlem je halucinogenní kaktus

„Historii cítíte z každého rohu a snad ke každému místu se váže nějaký příběh,“ uvedl Kirchtag. Možná to souvisí i s tím, že Real býval dlouho poutním místem katolíků, ale i šamanů z domorodého kmene Huichol. Tvrdí se, že tudy proudí zvláštní energie, odlehlá a vyprahlá pouštní krajina má údajně ozdravné účinky. V jistém slova smyslu by se dalo říct, že osamělý a izolovaný ráz krajiny může minimálně psychice prospět.

Spirituální působení místa je nicméně spojeno také s rostlinou s názvem Lofofora Williamsova, někdy zvanou peyotl. Jedná se o druh kaktusu, který v okolí roste, a který je znám pro své halucinogenní účinky. V malém množství ale prý léčí hadí uštknutí, úzkosti, deprese nebo závratě.

Dnes turisty láká do města tajemná aura.

FOTO: Profimedia.cz

Kdysi dávno bývalo Real de Catorce městečkem, kde se těžilo stříbro. Ačkoli v něm dnes žije jen kolem 1300 lidí, je veskrze stále živým místem, kde se pořádá i několik festivalů. Při jednom se například oslavuje otevření tunelu, který propojuje Real se zbytkem světa, podle serveru Mexico News Network se zde ale v minulosti konaly i jazzové festivaly nebo náboženské slavnosti.

Mnoho aktivit lze podnikat i v přilehlém okolí. Jsou to většinou túry nebo vyjížďky na koních. „Na koních se můžete vydat i do podobných opuštěných měst. Všude to vypadá jako v nějakém westernovém filmu,“ uzavřel Kirchtag.