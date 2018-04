ČTK

„Přijde mi to dobré, zajímavé. Takový památník Karla Marxe tady v Trevíru ještě nemáme. Je to důležitý politický myslitel a to by mělo být někde ve městě vidět,” je přesvědčen zdejší student Alexander, podle něhož Marxovy spisy výrazně ovlivnily vývoj lidstva za poslední dvě století.

Úplně jinak sochu, která je darem Číny městu, vidí důchodce Siegfried. „Nezapadá to do dnešní doby. Je to příliš velké, okázalé. Řekl bych, že jde jen o to nalákat sem čínské turisty,” říká a naráží tak na to, že do Trevíru ročně směřuje kolem 50 000 čínských turistů.

Ještě výrazněji a hlasitěji dávala v pátek svůj názor najevo trojice protestujících, která pískotem provázela celý zhruba čtyřicetiminutový proces vztyčování masivní bronzové sochy. „Nikdy více komunismus. Vyžádal si sto miliónů lidských životů,” skandovala neúnavně během pošmourného dopoledne.

Schovaná před veřejností



Odpor k 2,3 tuny vážícímu daru Pekingu netajili v minulosti ani zástupci německého sdružení obětí komunismu, podle nichž Marx položil duchovní základy komunistických diktatur po celém světě.

Kontroverzí, jaké dílo slavného čínského umělce Wu Wej-šana vzbuzuje, jsou si dobře vědomi i zástupci Trevíru, kteří proto v posledních týdnech sochu schovávali na veřejnosti neznámém místě. „Chtěli jsme prostě zabránit tomu, aby někdo přišel a poškodil ji. Do odhalení bude střežena, ale pak už ne,” vysvětluje zdejší radní zodpovědný za stavebnictví Andreas Ludwig.

Tvrdé názorové střety sochu kontroverzního myslitele, kterou se město rozhodlo přijmout v roce 2017, doprovázejí už několik let. Podle Ludwiga to ale není nezbytně špatné. „Chceme zahájit diskusi. Karl Marx je nejznámějším synem města, tak kde jinde než v Trevíru by se o něm mělo debatovat,” míní.

Menší než původně



Ve městě se kvůli dílu, které i s podstavcem měří 5,5 metru, vedla řada debat a občané Trevíru také dostali možnost si na sochu zvykat, když před dvěma lety na náměstí Simeonstiftplatz byla dva dny vystavena její maketa. Tehdy se ještě počítalo s tím, že socha bude mít i s podstavcem 6,3 metru, což se ale nakonec ukázalo jako příliš, a Trevír se proto s umělcem dohodl na jejím zmenšení.

Ani tak sochu, na kterou se už dnes byla podívat řada místních i skupinka čínských turistů, zřejmě nikdo nepřehlédne. Wu na ní Marxe ztvárnil s nakročenou levou nohou. V jedné ruce intelektuál třímá knihu, druhou si přidržuje kabát. Za nejdůležitější ale čínský umělec považuje Marxův odhodlaný pohled. Podstavec díla má tvar pětiúhelníku, který směřuje do měst, jež jsou nejvíce s Marxovým životem spojena — do centra Trevíru, Kolína nad Rýnem, Paříže, Bruselu a Londýna.

Po odhalení za tři týdny má podstavec sochy, která bude v noci podsvětlená, sloužit kolemjdoucím i k posezení a krátkému odpočinku. Monument doprovodí tabulka, která má Marxe, jeho dílo a vliv zařadit do historických souvislostí.