Hlavním cílem nového muzea je „vyprávět skutečný příběh” a představit Casanovu nejen jako milovníka, ale také jako diplomata, špióna a spisovatele. Jeho lásku k ženám však v žádném případě nechce zamlčet. V jedné ze šesti místností muzea, které se otevřelo v gotickém paláci Pesaro Papafava v centru Benátek, je dokonce Casanovova ložnice.

V prvním roce by chtělo muzeum přilákat až 130 000 návštěvníků, v druhém až 220 000 a ve třetím dokonce 300 000. Podle některých odhadů Benátky ročně navštíví až 30 miliónů turistů.

Giacomo Casanova would have been 293 years old today, April 2. Finally, the fascinating Venetian gets his own museum, which opened today inside Palazzo Pesaro Papafava here in Venice. pic.twitter.com/7Vf0VRfr0R