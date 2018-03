ČTK

Až do roku 2010 byla Andorra na šedém seznamu Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Po výrazných investicích se dnes tento státeček pěkně vyjímá na světové mapě lyžování. V příštím roce bude dokonce hostit finále světového poháru v alpském lyžování. To bude v Pyrenejích úplně poprvé.

Když vystoupíte z lanovky v Soldeu (ne, nemyslíme v Söldenu), je to tam jako na Babylonské věži: na necelých 80 000 obyvatel připadá 2,5 miliónu lyžařů ročně, z toho přes 1,7 miliónu v oblasti Grandvalira, jejíž součástí je i Soldeu. Podle údajů z minulé sezony tam nejvíce jezdí Španělé, kteří tvoří 51,4 procenta lyžařů v Grandvaliře. Za nimi následují Francouzi (13,1 procenta), Britové (11,5 procenta) či Rusové (5,2 procenta).

Kvalitní, ale levnější



Anastasja Akimovová objevuje se snowboardem v podpaží andorrské dráhy poprvé. Moskvanka zvyklá spíše na alpská střediska ve Francii nebo v Rakousku ujišťuje, že knížectví je na stejné úrovni jako jiná střediska v Evropě, ale je levnější.

Kvalitní zasněžování je samozřejmostí...

"Prostor pro lyžování je tu obrovský. Lyžoval jsem ve francouzských Pyrenejích, ale tady za celý den nikdy nejedete po stejné dráze," řekl agentuře AFP Francouz David Ribot.

210 kilometrů sjezdovek



Grandvalira je se svými 210 kilometry sjezdovek největším střediskem v Pyrenejích, před Baqueirou ve španělských Pyrenejích, která má 150 kilometrů, nebo Grand Tourmalet se 100 kilometry ve francouzských Pyrenejích. Středisko se zrodilo v roce 2003 spojením Soldeu-El Tarter a Pas de la Case-Grau Roig a je svědectvím toho, jak si země uvědomuje význam "bílého zlata" pro svou ekonomickou budoucnost.

"Až do konce 80. let byl základem andorrské ekonomiky obchod s produkty, které Španělé doma nedostali. Ale jakmile k nim už měli přístup, andorrská ekonomika se smrskla. Co zbylo? Sníh," vysvětluje ředitel střediska Soldeu, Francouz Henri Barbier.

Podpora vlády, snadný přístup ke kapitálu díky bohatému místnímu bankovnímu sektoru - Grandvalira investovala od svého vzniku 130 miliónů eur (3,3 miliardy Kč) a vláda přispívá ročně čtyřmi milióny eur (téměř 102 miliónů Kč). Od roku 2013 roste počet zimních turistů o šest procent za rok.

Čtvrtina HDP



"Andorra vynaložila mnoho úsilí, aby se lyžování stalo jedním z jejích pilířů. V posledních letech jsme hodně investovali do reklamy, stáváme se známými v celé Evropě, ve Francii, ve Španělsku, ale i ve Velké Británii, Německu a stále více v Rusku," uvádí andorrský ministr turistiky Francesc Camp.

"A tato strategie se vyplatila. Turistika tvoří 25 procent hrubého národního produktu, je důležitější než finance. A jde hlavně o zimní turistiku," dodává.