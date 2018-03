mšv, Novinky

Na jednom z korálových útesů je tenhle umělý ostrůvek při pobřeží Kolumbie také vybudován. Zajímavý ale rozhodně není jen svou rozlohou a hustotou zalidnění, ale i tím, že 60 procent populace tvoří podle BBC děti. Například loni se jich narodilo sedm a nikdo z obyvatel nezemřel. „Už si ani nepamatuju přesný počet dětí, které jsem pomohla přivést na svět. Ale bylo jich nejméně 200,” tvrdí jedna ze starších obyvatelek Marciana Hidalgo Castillová.

Vzhledem k vysokému počtu dětí tu mají i školu. Učí v ní 12 učitelů a 170 žáků, kteří ji navštěvují, musí chodit ve dvou směnách.

Jelikož auta ani motorky by neměly na tak malém prostoru smysl, jsou hlavním dopravním prostředkem loďky, které má téměř každá rodina. Používají je pro přepravu odpadu, svůj vlastní transport na pevninu, na níž mnoho z obyvatel pracuje, nebo k dopravě na sousední ostrůvek, kde je hřbitov. Samotnou kapitolou je pak elektřina. Tu zde vyrábí dva solární panely a generátor a je tak omezena na několik hodin denně.

Žijí hlavně z turismu



Ještě více vzácná je ale voda, a to především v létě, když málo prší. Pitná voda se tak musí na ostrůvek dovážet a místní se k ní chovají jako ke zlatu. Na ostrově je možné spatřit obyvatele, jak brázdí uličky s kanystry vody a často je přenášejí z jednoho konce Santa Cruz del Islote na druhý.

„Někteří z nás žijí z rybaření, obzvláště za pomocí harpuny. Lovíme humry, mušle nebo chobotnice. Ale mnohem více nám vynáší turismus,” tvrdí Juvenal Julio Berrío, který je ostrovním historikem. Na ostrov ročně dorazí i tisíce turistů, a to i přesto, že zde nenajdou žádné pláže nebo památky.

Místní na to šli od lesa a vytvořili na ostrově dvě akvária, která návštěvníkům umožňují zaplavat si mezi tamní mořskou faunou — od želv po menší druhy žraloků. „Všichni se staráme o naše limitované zdroje. Každý den kontrolujeme rybářům lodě, abychom viděli, co chytili,” dodává Adrián Caraballo de Hoyos, který vede ekologickou skupinu Savers of the Reef neboli zachránce útesu.

Navzdory všem nedostatkům jsou ale tamní obyvatelé spokojeni. Víceméně prostý život jim vyhovuje, všichni se navzájem znají a na noc si nemusejí zamykat své domovy, protože na ostrově v podstatě neexistuje kriminalita.