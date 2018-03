Do Maroka nebo za šikmou věží. Ryanair na podzim spustí z Prahy pět nových linek

Nízkonákladové aerolinky Ryanair spustí v zimním letovém řádu pět nových linek z Prahy. Mezi nejnověji oznámenými jsou ty do Marrákeše nebo na izraelské letiště Ejlat Ovda. Díky první zmíněné se do Prahy po letech navrací přímé spojení s Marokem. Přepravce ale bude létat i do italské Pisy nebo jordánského Ammánu.