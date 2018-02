„Led dosáhl tloušťky asi devatenácti až dvaceti centimetrů, a tak jsme dnes mohli dráhu oficiálně otevřít. Zatím je upraveno 3,5 kilometrů u Lipna a čtyři kilometry u Frymburku směrem na Přední Výtoň,“ sdělil Právu mluvčí Skiareálu Lipno Vojen Smíšek.

Led je považovaný za bezpečný právě při tloušťce 18 centimetrů a připravují jej dobrovolníci s šestikolkou a radlicí. Není jisté, zda se jim v dalších dnech i při pokračujících mrazech podaří propojit obě trasy a ledovou magistrálu dokončit do rekordních rozměrů. „Důvodem je kvalita ledu, v některých místech se vylila voda do sněhu a těžko říci, co s tím,“ konstatoval Smíšek.

Mrazy nikomu nevadí



Na připravených trasách je však kvalita ledu dobrá a v pondělí dopoledne si ji pochvalovali bruslaři. Nedaleko Mariny v Lipně nad Vltavou bruslili maminky s kočárky, děti, místní i turisté. Nikomu nevadil ani silný mráz, když bylo kolem minus deseti stupňů.

„Přijeli jsme s rodiči z Ledče nad Sázavou a jsme tady už potřetí. Takže o dráze dobře víme. Led je letos skoro jako zrcadlo,“ pochvaloval si Ondřej Prášil.

O kousek dál byl se svým synem Petr Marhoul z Českých Budějovic. „Je to zase něco jiného než rybník. Takovou délku trasy nikde jinde nenajdete,“ byl přesvědčený.

Řada návštěvníků Lipna kombinuje bruslení s lyžemi. „Ideální je vyrazit dopoledne na lyže, když jsou nejlepší podmínky, a odpoledne na brusle. Je to tady prima i vpodvečer a třeba včera byl krásný západ slunce,“ dodal Smíšek.