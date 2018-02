Kambodža není jen Angkor. To je základní myšlenka, kterou by si turisté měli vštípit do hlavy ještě před tím, než tam vycestují. Turistický Siem Reap je skvělý výchozí bod pro výlety do okolí, ale neměli byste se bát město skutečně opustit. Jen nějakých 120 kilometrů (které ale zaberou na místních silnicích zhruba dvě a půl hodiny jízdy) od něj totiž leží chrámový komplex Koh Ker, který je daleko méně navštěvovaný než Ankgor, a přitom nebudete vědět, co fotit dříve.

V Koh Ker mějte oči otevřené. Některé stavby mohou být sice v úplných ruinách, dohánějí to ale úplně jinak...

FOTO: Jakub Kynčl, Novinky

Cesta na sever země je už dnes bezpečná. Krátce po občanské válce byla posetá minami. Na samotném severním cípu země se nachází chrám Preah Vihear, který najdete i na seznamu světového dědictví UNESCO. O jeho vlastnictví se dlouho přela Kambodža s Thajskem a turisté tam kvůli těmto sporům, které uměly přerůst i v nebezpečné nepokoje, dlouhá léta raději nejezdili. Cesta ze Siem Reapu tam trvá autem něco přes čtyři hodiny. S obezřetným řidičem i pět.

Pokud nechcete trávit celý den v autě a chcete přespávat výhradně v Siem Reapu, je výlet ke chrámovému komplexu Koh Ker asi nejlepším jednodenním výletem, který si můžete dopřát. Vyrazit můžete buď v rámci organizovaného výletu, anebo, což doporučuji, přemluvit nějakého místního majitele automobilu, ať vás tam za nějaký ten dolar zaveze. Můžete tak vyjet brzy ráno a dorazit na místo ještě v době, kdy běžní turisté spí. Cestou u silnice jen zaplatíte vstupné, které činí 10 dolarů.

Při prvním pohledu na pyramidu se mi vybavil deset let starý horor Ruiny. Možná i kvůli tomu jsem malou chvíli zcela vážně přemýšlel, zda vystoupit na její vrcholek.

FOTO: Jakub Kynčl, Novinky

Když dorazíte k hlavní stavbě komplexu Koh Ker, budete mít na malý moment pocit, že jste se přesunuli teleportem někam do Mexika či Belize - do nitra Střední Ameriky, kde obří pyramidovité chrámy leží schovány uvnitř bujné sytě zelené vegetace. Vykoukne tu na vás totiž 36 metrů vysoká pyramida Prang.

Sedmipatrová pyramida chrámu Prasat Thom je něčím, co byste v této části světa ani v nejmenším nečekali. V Kambodži už žádnou další takovou nenajdete. Snad jen čtyřpatrový chrám Baksai Chamkrong v Angkoru by ji mohl vzdáleně připomínat, ale byl by to opravdu hodně chudý příbuzný.

Prasat Pram je jedním z nejmystičtějších míst komplexu Koh Ker. Prasat znamená v jazyku Khmerů chrám či palác, pram pak znamená pět. A na místě vskutku najdete pět podobných chrámečků porostlých obřími stromy.

FOTO: Jakub Kynčl, Novinky

Vzhledem k tomu, že to na Koh Ker není ze Siem Reapu zrovna blízko, brzké vstávání vám zaručí, že se tu budete moci procházet v ranních hodinách opravdu zcela sami. Region totiž obývá jen velmi málo lidí a ubytovacích zařízení je tu velmi poskrovnu. To by vás však od návštěvy rozhodně nemělo odradit. Nenachází se tu totiž jen zmíněná pyramida, ale velké množství dalších lépe či hůře dochovaných chrámů.

Na více než 80 kilometrech čtverečních leží přes 180 nejrůznějších svatyní. Dostanete se zatím však jen k části, protože většina z nich je ještě ukryta pod zeleným příkrovem a oblast není zatím ještě celá odminována. Nenechte se ale zneklidnit, kolem těch zpřístupněných je již zcela bezpečno.

A pokud byste v rámci celého komplexu chtěli jedno doporučení, zkuste navštívit z dálky velmi nenápadný Prasat Pram. Pokud toužíte po temných snímcích, na kterých bude patrné, jak příroda přebírá kontrolu nad lidskými stavbami, jste na ideálním místě. Několik podobných míst najdete i v oblasti Angkoru, ale jen tady si tuto podívanou můžete užít v úplném tichu. Bez toho, aniž by vám neustále někdo lezl do záběru...