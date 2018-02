Starosta města Decebal Fagadau začal po publikování snímků na sociálních sítích situaci kolem zbídačelé ikony města velmi rychle řešit. Už v minulém týdnu na svém oficiálním facebookovém profilu vyzval obyvatele Konstancy k účasti v anketě o tom, zda by si město mělo vzít na opravu budovy kasina půjčky a k čemu by měla následně stavba sloužit.

Ve hře jsou varianty jako knihovna, muzeum, výstavní prostory, restaurace či kavárna anebo třeba opět i kasino.

O snímcích pořízených v lednu tohoto roku Jakubem Kynčlem informují média v celém světě.

FOTO: koláž Novinky.cz

Přitom ještě v lednu byla situace zdánlivě zcela neřešitelná. Subjekty, které propásly soutěž o kontrakt na opravu kasina, podávaly jedno odvolání za druhým a blokovaly tak jakýkoliv vývoj situace už dlouhou dobu a budova se mezitím dále rozpadala. To by se však mohlo změnit poté, co se o situaci začala zajímat místní i světová média po zveřejnění působivých snímků na Novinkách, které jsme ukázali v netradičně zpracovaném speciálu. [celý článek]

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Opuštěné kasino v Rumunsku možná znovu ožije

„Kontaktovali mě už umělci z Rumunska i ze světa, kteří by se chtěli podílet na hledání řešení pro záchranu budovy. Musíme tento rok ukázat, že jsme s kasinem schopni něco udělat,” uvedl starosta Konstancy Decebal Fagadau pro rumunskou televizi Digi24, která o snímcích přinesla reportáž.

Oprava by vyšla na čtvrt miliardy

„Je to skvělý pocit, když o vašich snímcích píší i u protinožců. Ještě lépe bych se ale cítil, kdyby tato série snímků dopomohla k tomu, aby tu budovu nakonec místní úřady pomohly zachránit. Během mé návštěvy v lednu už byla totiž opravdu ve velmi špatném stavu. Když jsem podepisoval, že do ní vstupuji na vlastní nebezpečí, mělo to svůj prozřetelný důvod,” popsal Jakub Kynčl.

Kasino nyní obývají pouze stovky holubů, lidé dovnitř nesmí.

FOTO: Jakub Kynčl, Novinky

A na kolik by oprava budovy postavené v secesním stylu vlastně vyšla? Podle předběžných studií přibližně na 10 miliónů eur, tedy 253 miliónů korun.