Tokijská restaurace ve svém úsilí došla tak daleko, že hostům servíruje jídlo podle toho, jakou destinaci si zvolí jako cílovou. Například při letu do New Yorku ochutnají manhattanskou mušlovou polévku či hovězí steak z plemene angus, zatímco na cestě do Říma si hosté vychutnají carpaccio z lososa či tiramisu.

Jelikož průběh letu je kompletně simulován virtuálně, včetně úvodní bezpečnostní instruktáže před odletem, jsou hosté usazeni do skutečných sedaček z Airbusů A310 nebo A340, aby byl pocit co nejvíce autentický – je už na samotných návštěvnících, zda si vyberou, že chtějí strávit let v první nebo business třídě. V restauraci navíc obsluhují i bývalé letušky a stevardi.

Looking for a first class flying experience while on a budget? For ‘First Airlines’ #passengers, the journey is the #VR destination https://t.co/V2CINVhGig pic.twitter.com/WRke0IwtRF — SITA North America (@SITANAM) 19. února 2018

„Palubní lístky“ prodává podnik přes stránku, která má evokovat skutečný vyhledávač letenek. Částečně virtuální večeře pak vyjde od 4980 do 5980 jenů, tedy na zhruba 950 až 1100 korun.

Bez nežádoucího rozptýlení



„Virtuální realita je v technologickém odvětví velkým tématem posledních let, ačkoli teprve nedávno dospěla do podoby, kdy z ní mohou nejrůznější podniky skutečně těžit a přitáhnout zákazníky,“ myslí si spoluzakladatel Pebble Studios James Beveridge, který se virtuální realitou zabývá. Podle něj umožňuje technologie lidem, aby se na chvíli oprostili od hmotného světa a potěšili své smysly.

A flight to remember: First Airlines in Tokyo are offering virtual 'flights' to locations around the world. - https://t.co/rAKokN6hVc pic.twitter.com/qAHGArmbQ2 — VRFocus (@VRFocus) 17. února 2018

„Virtuální realita smazává veškeré nežádoucí rozptýlení a výsledek je téměř meditační,“ dodává s tím, že technologie je ale plnohodnotná teprve tehdy, když je lidem nabídnut nějaký produkt, který zaměstná i další smysly.

Konzumace reálného jídla při virtuálním letu je možná libůstkou pro fajnšmekry, nicméně existuje také vzdělávací verze virtuální reality. Návštěvníci se pomocí technologie mohou podívat například na původní podobu římského Kolosea nebo navštívit Pompeje před zničující erupcí Vesuvu.