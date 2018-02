Malý Wales, vzdálený od toho velkého přes 12 000 kilometrů, je dnes už výrazně ovlivněn zbytkem země. Cedule jsou ve španělštině a potomky Velšanů nejspíš už dávno převýšily počty Argentinců a mimo jiné také ovcí, kterých v provincii žije mnohem více než lidí. Při tom velšská minulost městečka není zase tak dávná.

Začala se psát kolem roku 1861, kdy se skupina osadníků rozhodla hledat nový zaslíbený Wales, kde by pod nátlakem sousední Anglie nechřadl jejich specifický jazyk a kultura. Původně chtěli přistát na pobřeží Severní Ameriky, jenže ta už byla v té době poměrně hustě obydlená, a tak nebyla šance, že by tu malá velšská utopie mohla vzniknout. Osadníci proto pluli mnohem dál na jih, až dorazili do Patagonie.

Další velšské osady leží i v okolí Puerta Madryn.

FOTO: Profimedia.cz

Argentinská vláda jim umožnila založit osadu výměnou za to, že budou Velšané oblast strážit. O území se totiž tenkrát země přetahovala s Chile. Kapitán Love Jones-Parry pojmenoval svůj nový domov Porth Madryn po své usedlosti doma ve Walesu. Poté se rozhodli přizvat další obyvatele. I dnes je to poměrně náročná cesta, a co teprve tehdy po moři. Osadníci nicméně skutečně přijeli.

V okolí jsou i další osady



Dnes jejich odkaz přetrvává mimo jiné v podobě vlaječek, které si mnozí obyvatelé věší do oken. Na počest prvních osadníků je také pojmenováno několik ulic. Pomalu to přitom vypadalo, že velkolepá mise zkrachuje. Farmařit v suché krajině moc nešlo, a začátky tak nebyly vůbec jednoduché. Někteří se proto přesunuli dále do vnitrozemí k řece Chubut.

Tradice se v Puerto Madryn ale částečně drží, i co se týče gastronomie. V restauracích lze narazit na velšské dezerty a další tradiční pokrmy. Mnohem silněji je ale odkaz předků zakořeněn v dalších okolních městečkách – Dolavonu, Gaimanu či Trevelinu, které údajně nabízejí ten skutečný výlet do velšské Patagonie. Nacházejí se v nich i školy, kde se vyučuje velština.

Turisté vyrážejí pozorovat i kolonie tučňáků.

FOTO: Profimedia.cz

A ačkoli scenérie v Puerto Madryn nejsou nikterak dech beroucí, dále od města podél pobřeží jezdí turisté pozorovat kolonie tučňáka magellanského. Ten je pro tuto oblast specifický, žije i v Ohňové zemi a na Falklandách. Samozřejmě se odsud dá také vyrazit i do zbytku Patagonie – jednoho z možná nejúchvatnějších krajů na zemi.