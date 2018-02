Pekelná zahrada v Thajsku ukazuje, jak krutě dopadnou hříšníci

Pokud jezdíte pravidelně do Thajska, možná už vás lehce omrzely konvenční aktivity. Povalování se na pláži ale můžete vyměnit za výlet do neobvyklého tematického parku Wang Saen Suk. Poněkud kontroverzní atrakce chce návštěvníky varovat před tím, jak dopadnou ti, kdo budou hřešit a dostanou se do pekla. Podívaná je to skutečně nevšední.