Stromové obydlí nazvané Origin leží v lesíku nedaleko severofrancouzského zámku Chateau de Raray. Vytvořeno bylo tak, aby co nejlépe zapadlo do okolní krajiny, proto připomíná ptačí hnízdo.

Romantiku umocňuje cesta po visutých lávkách.

FOTO: Profimedia.cz

Pro co nejvíce autentický zážitek je dostupné pouze po systému visutých mostů, jiná cesta do domku není. Velká okna nabízejí téměř panoramatický pohled do okolí, komu by to však bylo málo, může po žebříku vystoupat až na střešní terasu, která už doslova leží v koruně stoletého dubu.

Interiér nabízí návštěvníkům dostatečný komfort.

FOTO: Profimedia.cz

Nocležníci zde najdou vše, co by jim mohlo přijít vhod — nechybí samozřejmě koupelna nebo šatna.

Obydlí navrhlo designerské studio Atelier Lavit tak, aby i uvnitř co nejvíce korespondovalo s přírodou. Nábytek je proto vesměs dřevěný, stejně tak podlahy, obložení zdí i stropů.

Domek má i střešní terasu přímo v koruně stromu.

FOTO: Profimedia.cz

Za nevšední romantiku si ovšem návštěvníci trochu připlatí. Jedna noc vyjde na více než 8000 korun.

„Je to skvělé místo, kde strávit noc. Je přímo uprostřed lesa, navíc nedaleko jezera, takže se tam báječně odpočívá,“ uvedla pro Daily Mail návštěvnice jménem Sabrina.